Ein schwerer Verkehrsunfall sorgte Montagnachmittag, 13. Oktober 2025, im Grazer Stadtgebiet für Aufsehen. Gegen 15 Uhr stieß im Kreuzungsbereich Conrad-von-Hötzendorf-Straße und Evangelimanngasse eine Straßenbahn der Linie 4 mit einem Pkw zusammen.

Nach ersten Ermittlungen war eine 48-jährige Grazerin mit ihrem Auto stadtauswärts unterwegs und wollte links abbiegen, als es zur Kollision kam. Laut Polizei dürfte der 23-jährige Straßenbahnfahrer das für ihn geltende Rotlicht übersehen haben. Die Wucht des Aufpralls schob den Pkw mehrere Meter weiter und drückte ihn gegen eine Ampelanlage.

Die Frau wurde von der Berufsfeuerwehr Graz über die Heckklappe aus dem völlig deformierten Fahrzeug befreit. Das Rote Kreuz versorgte sie an Ort und Stelle und brachte sie mit leichten Verletzungen ins LKH Graz. Eine Fahrgästin der Straßenbahn erlitt einen Schock und wurde ebenfalls betreut.

Der Straßenbahnfahrer blieb körperlich unverletzt, stand jedoch unter Schock. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Beteiligten. Beide Lenker waren laut Polizei nüchtern. Der beschädigte Pkw musste vom Gleiskörper entfernt werden, die Straßenbahn blieb fahrfähig.

Foto: BF Graz