Wie wichtig ist Graz für das Bundesheer?

Wie wichtig ist Graz für das österreichische Bundesheer? Diese Frage haben wir Brigadier Heinz Zöllner, den Militärkommandanten der Steiermark, in der Grazer Gablenz-Kaserne gestellt.

Im 1 Minute 23 Sekunden langen Videoausschnitt erklärt Zöllner kurz und prägnant, warum die Landeshauptstadt für die militärische Landesverteidigung unverzichtbar ist.

Inside Graz: Welche Rolle spielt Graz für das Bundesheer und konkret für die Landesverteidigung? Heinz Zöllner: Als zweitgrößte Stadt Österreichs, mitten im Zentrum der Steiermark, mit hoher Bevölkerungsdichte, vielen Studierenden und wichtigen militärischen Führungseinrichtungen spielt Graz natürlich eine besondere Rolle. Die meisten Schutzobjekte, die wir im Bedarfsfall sichern müssen, befinden sich in der Landeshauptstadt. Wir arbeiten daher eng mit dem Sicherheitsmanagement der Stadt Graz zusammen, planen gemeinsame Übungen und stimmen uns regelmäßig ab.

Zöllner betont außerdem, dass die Zusammenarbeit zwischen Heer, Stadt und Einsatzorganisationen – von der Feuerwehr bis zum Roten Kreuz – entscheidend sei, um im Ernstfall rasch reagieren zu können.

Teil eines einstündigen Interviews

Dieser kurze Ausschnitt stammt aus einem rund einstündigen Interview, das Inside Graz gemeinsam mit unserem Recherchepartner Inside Politics geführt hat.

Das vollständige Gespräch mit Brigadier Heinz Zöllner – über Modernisierung, Drohnenabwehr und die Zukunft des Bundesheeres – veröffentlichen wir demnächst hier auf Inside Graz.

Bleib dran, um das ganze Gespräch zu sehen.