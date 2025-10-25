Zwei Tage vor dem Nationalfeiertag fand am Freitag, dem 24. Oktober 2025, auf dem Hauptplatz von Leoben die traditionelle Flaggenparade der steirischen Einsatzorganisationen statt. Musikalisch begleitet wurde die Feier von der Militärmusik Steiermark, der Polizeimusik Steiermark und der Feuerwehrmusik Eisbach-Rein.

Bei der Veranstaltung würdigten Landeshauptmann Mario Kunasek und Bürgermeister Kurt Wallner die Arbeit der Einsatzkräfte. Kunasek hob in seiner Ansprache die Bedeutung des freiwilligen Engagements hervor und betonte den Wert der Neutralität Österreichs als zentralen Bestandteil der nationalen Identität.

Bürgermeister Wallner unterstrich die Verlässlichkeit und den Mut, den die Einsatzorganisationen täglich unter Beweis stellen.

An der Parade nahmen Vertreterinnen und Vertreter zahlreicher Organisationen teil, darunter das Militärkommando Steiermark, die Landespolizeidirektion, der Landesfeuerwehrverband, das Rote Kreuz, das Grüne Kreuz, die Christophorus-Flugrettung, der Bergrettungsdienst, das KIT-Land Steiermark, die Wasserrettung, der Landesverband für Höhlenrettung, der Malteser Hospitaldienst sowie die Österreichische Rettungshundebrigade.

Die Veranstaltung stand im Zeichen des Dankes, des Gedenkens und des gemeinschaftlichen Einsatzes für die Sicherheit der Bevölkerung.

