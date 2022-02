Alle kommenden Lockerungen in Österreich m Überblick. Omikron-Welle habe einen Paradigmenwechsel gebracht und wirke sich anders aus, als vorangehende Virus-Varianten.

Öffnung am 5. März in Österreich – Erste Erleichterungen ab 19. Februar

Bundeskanzler Nehammer hat heute die Rücknahme der meisten Corona-Maßnahmen ab 5. März in Österreich angekündigt. Erste Erleichterungen gibt es bereits ab 19. Februar: In beinahe allen Bereichen, in denen bisher die 2G-Regelung galt, kommen dann die 3G-Regel zur Anwendung. Nach wie vor gilt dann aber weiterhin die Sperrstunde, ebenso wie die Maskenpflicht im Inneren. Ein Überblick über die Lockerungen:

Ab 19. Februar gilt in Österreich

Umstellung aller 2G Maßnahmen auf 3G : 3G in Seilbahnen, bei Busreisen und auf Ausflugsschiffen 3G bei körpernahen Dienstleistungen 3G in Sportstätten (statt 2G) 3G bei Veranstaltungen (statt 2G) 3G als generelle Regel bei der Einreise (ausgenommen Virusvarianten-Gebiete) wird im Laufe der Woche vom 21. Februar eingeführt 3G bei Fach- und Publikumsmessen

: FFP2-Maskenpflicht bleibt aufrecht

In Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser bleibt für Besucher 2G+ Voraussetzung , wobei Antigen (24h) oder PCR-Tests (72h) gültig sind

, wobei Antigen (24h) oder PCR-Tests (72h) gültig sind 2,5G für Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen sowie Krankenhäusern

Sperrstunde bleibt bei 24 Uhr

bleibt bei 24 Uhr Weiterhin Verbot von Nachtgastronomie , Stehgastronomie und Barbetrieb; Konsumationsverbot ab 51 Personen

, Stehgastronomie und Barbetrieb; Konsumationsverbot ab 51 Personen 3G am Arbeitsplatz bleibt bestehen

Ab 5. März gilt in Österreich

Wegfall aller Maßnahmen wie Zutritts-Regelungen, Sperrstunde, Personenobergrenzen, … außer für höchst gefährdete Bereiche (Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser: hier gilt 3G für Beschäftigte, Dienstleister und Besucher)

wie Zutritts-Regelungen, Sperrstunde, Personenobergrenzen, … außer für höchst gefährdete Bereiche (Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser: hier gilt 3G für Beschäftigte, Dienstleister und Besucher) Öffnung der Nachtgastronomie und Aufhebung des Konsumationsverbots bei Veranstaltungen

Weiterhin FFP2-Pflicht in höchst gefährdeten Bereichen (Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser), in öffentlichen Verkehrsmitteln, Haltestellen und in Kundenbereichen des lebensnotwendigen Handels (Apotheken, Lebensmitteleinzelhandel, Banken, Postgeschäftsstellen etc.) In allen anderen Bereichen gilt für geschlossene Räume eine FFP2-Empfehlung

in höchst gefährdeten Bereichen (Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser), in öffentlichen Verkehrsmitteln, Haltestellen und in Kundenbereichen des lebensnotwendigen Handels (Apotheken, Lebensmitteleinzelhandel, Banken, Postgeschäftsstellen etc.) Präventionskonzepte und COVID-Beauftragte werden überall beibehalten

3G als generelle Regel bei der Einreise aus sämtlichen Staaten (ausgenommen Virusvarianten-Gebiete) gilt weiterhin

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein betonte, dass jüngste Trends zeigen würden, dass das Risiko einer Überlastung der Intensivstationen und des Gesundheitssystems weiter abnehme. Diese Entwicklung sei vor allem der COVID-Schutzimpfung zu verdanken.

Wir haben die Pandemie noch nicht überwunden. Das Corona-Virus ist nach wie vor ein Teil unseres Lebens. Aber so, wie die Beurteilung der Lage durch die Expertinnen und Experten vorgenommen worden ist, entscheiden wir als Verantwortliche in der Politik, dass die Menschen jetzt soweit wie möglich von Einschränkungen befreit werden.

so Bundeskanzler Nehammer, der darauf verwies, dass alle Maßnahmen unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips erfolgen. So bleibe die FFP2-Maskenpflicht etwa dort aufrecht, wo es um den Schutz vulnerabler Gruppen gehe – etwa beim Erwerb von Gütern des täglichen Bedarfs oder bei der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel.

Unter Berücksichtigung der neuen Situation und in Hinblick auf das mögliche Infektionsgeschehen im Herbst, sollen die Teststrategien adaptiert werden.

Foto Florian Schrötter / BKA, Quelle: BKA, WKO