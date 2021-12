Novavax: Erste Impfdosen sollen im 1. Quartal 2022 geliefert werden

Seit dem 20. Dezember ist in der EU ist ein fünfter Covid-19-Impfstoff zugelassen. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA gab jetzt grünes Licht für den Impfstoff des US-Biotechunternehmens Novavax. Der zuständige EMA-Ausschuss empfahl eine bedingte Zulassung ab 18 Jahren.

Sobald der neue Impfstoff Novavax in die Steiermark geliefert wird, wird er an den steirischen Impfstraßen und in den steirischen Impfordinationen verimpft werden.