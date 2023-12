Gegen 18:45 Uhr wurden am 30. Dezember Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte zum Unfallort in Wetzelsdorf beordert, da sich dort gerade ein Fahrzeug überschlagen hatte. Es seien mehrere Personen in dem Unfall verwickelt.

Vor Ort erblickten die Einsatzkräfte ein mitten auf der Fahrbahn überschlagenes Fahrzeug. Daneben saßen die 32-jährige Lenkerin und ihr drei jähriger Sohn.

Durch den Verkehrsunfall wurden drei weitere Fahrzeuge beschädigt, wobei sich in einem der drei Fahrzeuge zwei Personen aufhielten, welche aber nicht verletzt wurden.

Die Unfalllenkerin und ihr Sohn wurden in das LKH Graz-Chirurgie bzw. in weiterer Folge in die Kinderchirurgie gebracht. Durch den Unfall blieb das Kind glücklicherweise unverletzt, die Mutter zog sich hingegen leichte Verletzungen zu.

Ein bei der Lenkerin durchgeführter Alkomattest ergab einen weit überhöhten Messwert. Sie hätte zu diesem Zeitpunkt das Fahrzeug auf keinen Fall in Betrieb nehmen dürfen.

Wie es überhaupt zum Unfall kam, konnte noch nicht eruiert werden, da die Lenkerin noch keine konkreten Angaben zum Unfallhergang machte. Sie wird unter anderem wegen „Gefährdung der körperlichen Sicherheit“ angezeigt.

