Mit Sommerreifen unterwegs: Bei Kontrolle flüchtete Lenker vor Polizei

Gegen 11 Uhr kam es in der Baumkirchstraße im Grazer Bezirk Lend am Samstag zu einer Kontrolle des 25-jährigen Pkw-Lenkers aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Polizisten hatten gerade einen anderen Autolenker in diesem Bereich aufgrund offensichtlicher Sommerreifen bei winterlichen Fahrverhältnissen kontrolliert, als der 25-Jährige mit seinem Auto in Schrittgeschwindigkeit an den Beamten vorbeifuhr. Dabei erkannte ein Polizist auch an seinem Fahrzeug eine augenscheinliche Sommerbereifung. In Folge dessen hielt ein Polizist den 25-Jährigen an, um auch ihn einer Kontrolle zu unterziehen.

Polizisten bei Verkehrskontrolle mitgeschleift

Bei der anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle bestätigte sich der erste Eindruck von stark abgefahrenen Sommerreifen. Dabei wiesen die Reifen beinahe kein Profil mehr auf. Plötzlich ließ der 25-Jährige noch während der Kontrolle seinen Motor lautstark aufheulen und die Räder durchdrehen. In der Folge wollte der Lenker loszufahren, wobei sich der Polizist im halb geöffneten Fenster festhielt.

Als der 25-Jährige mit seinem Pkw in die Babenbergerstraße einbog und in Richtung Norden flüchtete, schleifte er den Polizisten auf der schneeglatten Fahrbahn nebenher mit. Jegliche Aufforderungen anzuhalten, missachtete der 25-Jährige. Auf Höhe Ghegagasse verlor sich dann vorerst die Spur des Lenkers, nachdem er auch den Anhalteversuch einer weiteren Streife negierte und in Richtung Norden flüchtete.

Fahndung führte zu Festnahme

Sofort leiteten Polizisten eine Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug mit GU-Kennzeichen im Stadtgebiet ein. Kurze Zeit später hielten Beamte der Einsatzeinheit den flüchtenden Lenker im Bereich Göstinger Straße an.

In der Zwischenzeit hatte der 25-jährige Lenker seinen Platz bereits mit seiner Beifahrerin getauscht und stritt jegliches Lenken eines Fahrzeuges ab. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich schließlich heraus, dass der 25-Jährige keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Polizisten nahmen den 25-Jährigen fest. Während ein Alkotest negativ verlief, schlug ein Drogenschnelltest positiv an. Auch Kennzeichen und Zulassungsschein des unzureichend bereiften Pkw wurden dem Mann abgenommen.

Zahlreiche Anzeigen

Der 25-Jährige wurde ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen – unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt – werden vom Kriminalreferat der Grazer Polizei geführt. Der 25-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen mehrfach angezeigt.