Maskierter Mann bei Supermarkt-Überfall von Kunden überwältigt

Kurz vor 13.30 Uhr betrat gestern ein 49-Jähriger mit einer über das Gesicht gezogenen Wollhaube mit Sehschlitzen und mit einem Küchenmesser bewaffnet einen Supermarkt in der Sparbersbachgasse.

Er ging direkt zur Kassa und forderte von der 20-jährigen Kassiererin die Herausgabe von Bargeld. Dabei hielt er das Küchenmesser in deren Richtung. Diese konnte die Kasse nicht öffnen und flüchtete in den hinteren Verkaufsbereich zu einem weiteren Mitarbeiter. Als sich ein 36-jährige Mitarbeiter zum Kassenbereich begab, traf er den Verdächtigen mit nach wie vor gezogenem Messer an.

Durch das couragierte und energische Einschreiten mehrerer Kunden, die auf die Situation aufmerksam geworden waren, konnte der maskierte Mann gemeinsam überwältigt, entwaffnet und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Als Tatmotiv gab dieser seine prekäre finanzielle Situation an. Der Verdächtige wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die couragierten Zivilpersonen blieben unverletzt. Die beiden Mitarbeiter erlitten einen Schock und wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.