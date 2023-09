Gegen 16 lieferten sich gestern zwei Personen in einem Einkaufszentrum in Graz (Bezirk Gries) eine verbale Auseinandersetzung in einem der dortigen Restaurants.

Aus bisher unbekannten Gründen gerieten ein 61-jähriger Iraker und ein 24-jähriger Österreicher in einen Streit, welcher dann aber physisch eskalierte. Der Iraker schnappte sich ein Buttermesser und ging mit kraftvollen Hieben auf den 24-Jährigen los.

Sofort wurde von den Gästen die Polizei alarmiert und mehrere Streifen, inklusive der Sondereinheit SIG (Schnelle interventionsgruppe des SRK Steiermark), welche speziell für diese Art von Gefahrensituationen ausgebildet ist, angefordert.

Beim Eintreffen der Streifen wurden beide Personen von den Polizisten angetroffen, die Situation konnte dank des herzhaften Einschreitens der Beamten unter Kontrolle gebracht werden.

Beide Personen hatten nur leichte Verletzungen im Gesicht. Glück hatte der 24-Jährige, welchen die abgerundeten Kanten des Buttermessers vor schlimmeren Verletzungen bewahrt haben.

Die Personen wurden von den Polizisten in die nächste Polizeidienststelle gebracht.