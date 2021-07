Hund ausgekommen: 10-jähriges Kind von Rottweiler verletzt

Gegen 17 Uhr war eine 30-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung gemeinsam mit ihrer zehnjährigen Tochter spazieren. Als die beiden über einen Feldweg gingen, stießen sie auf einen freilaufenden Rottweiler. Dieser war kurz zuvor aus dem Zwinger eines naheliegenden Wohnhauses ausgekommen.

Als die 30-Jährige den augenscheinlichen Hundehalter fragte, ob der Hund zutraulich sei, soll der 56-Jährige dies bejaht haben. In Folge dessen riefen die Frau und ihrer Tochter den Hund zu sich, um ihn zu streicheln.

Als der vierjährige Hund schließlich auf die beiden Spaziergänger zu rannte, erschrak die Zehnjährige und begann zu schreien. In Folge dessen wurde der Hund scheinbar unsicher und stieß das Mädchen zu Boden. Dabei wurde das Kind offensichtlich durch Bisse am Arm, am Bein sowie an der Brust unbestimmten Grades verletzt. Einsatzkräfte des Roten Kreuzes sorgten für die medizinische Erstversorgung und alarmierten vorsorglich den Rettungshubschrauber C12. Das Mädchen wurde letztlich vom Krankenwagen in die Kinderchirurgie des LKH Graz gebracht.

Der Hund, er gehört dem Sohn des 56-Jährigen, wurde vorerst von der Tierrettung in ein Tierheim verbracht. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung laufen.

Foto: Symbolbild