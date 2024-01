Ein 12-jähriges Mächen erstatte gestern bei der Polizei eine Anzeige: Sie hätte sich gegen 7.30 Uhr am 17. Jänner auf einer öffentlichen WC-Anlage im Bezirk Lend befunden. Fünf unbekannte Männer sollen das Mädchen bedrängt und sie gefordert Geld herauszugeben. Sie habe das Geld nicht freiwillig heraus gegeben und ihren Rucksack umklammert.

„Einer der Täter packte sie daraufhin, warf sie zu Boden und wendete Gewalt gegen das Mädchen an. Erst nach der Androhung, dass sie die Polizei rufen werde, ließen die unbekannten Täter von ihr ab und flüchteten.“ so die erste Polizeimeldung

Mittlerweile gab das 12-jährige Mädchen aus Graz gegenüber ihrem Vater an, dass sie die Tat erfunden habe, da sie zu spät zur Schule gekommen ist. Da sie die Zeit in der Früh übersah, gab sie in der Schule an, Opfer eines versuchten Raubes geworden zu sein. Auf Drängen mehrerer Leute hin, zeigte sie die Tat bei der Polizei an, weil sie nicht wusste, wie sie aus der Geschichte wieder herauskommen solle.

Aktualisierung 18. Jänner, 15:30: Klärungsmeldung der Polizei ergänzt