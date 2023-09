E-Scooter-Lenkerin von Auto angefahren – Polizei sucht Zeugen

Eine 27-jährige E-Scooter-Lenkerin wurde am 29. September 2023 im Bezirk Jakomini von einem unbekannten Pkw angefahren. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt.

Gegen 13.10 Uhr fuhr die Frau mit ihrem E-Scooter auf der Evangelimanngasse in östliche Richtung. An der Kreuzung mit der Münzgrabenstraße beabsichtigte die Frau, bei Grünlicht geradeaus in die Harmsdorfgasse weiterzufahren.

Ein entgegenkommender bislang unbekannter Autolenker bog links in die Münzgrabenstaße ein und fuhr im Kreuzungsbereich mit seiner Pkw-Front gegen die linke Körperseite der 27-Jährigen. Die Frau kam zwar nicht zu Sturz, musste jedoch von ihrem E-Scooter springen. Sie verspürte später ansteigende Schmerzen im linken Bein und erstattete Anzeige.

Der unbekannte Autolenker fuhr ohne anzuhalten mit hoher Geschwindigkeit in südliche Richtung weiter. Die Verkehrsinspektion Graz 1 sucht nun nach dem bislang unbekannten Pkw-Lenker bzw. nach Zeugen, welche den Unfall wahrgenommen haben. Diese mögen sich unter 059133/65-4110 melden.