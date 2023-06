Bundesheer Leistungsschau der steirischen Verbände in der Belgier Kaserne (+Video)

Am 1. Juni fand in der Grazer Belgier-Kaserne der “Tag der Steirischen Verbände und Dienststellen” statt. Das Militärkommando Steiermark präsentierte an diesem Tag die unter seiner Führung stehenden Verbände. Darunter waren unter anderem die Hubschrauber-Staffel in Aigen im Ennstal, das Überwachungsgeschwader und Fliegerabwehrbataillon 2 in Zeltweg, Militärpolizei und Ambulanz, das Aufklärungs- und Artilleriebataillon 7 in Feldbach, das Jägerbataillon 18 in Straß, das Versorgungsregiment 1 in Gratkorn sowie die Militärmusik Steiermark.

Ziel der Veranstaltung war es den Bürgerinnen und Bürgern das Bundesheer und seinen Hauptzweck, die militärische Landesverteidigung, näher zu bringen und die österreichischen Streitkräfte als attraktiven Arbeitgeber zu präsentieren.

Die Leistungsschau, die sowohl für Schulen als auch für die interessierte Öffentlichkeit zugänglich war, bot dabei eine Vielzahl von Vorführungen und vermittelte wissenswerte Inhalte zu den verschiedenen Aufgabenbereichen und Ausrüstungsgegenständen des Bundesheeres. So konnte man auf den verschiedenen Stationen eine mobile Radaranlage zur Luftüberwachung sowie der Zielerfassung und -Führung Luftabwehrsysteme (Mistral und Oerlikon) genauso betrachten wie die M109 Panzerhaubitze, den Schützenpanzer Pandur oder die Allschutzfahrzeuge Dingo und Husar.

Zudem gab es am Tag der Steirischen Verbände und Dienststellen auch Darbietungen der einzelnen Gruppen. Wobei vom Verladen von Logistikmodulen, über eine Platzrunde einer Alouette III bis zum Einsatz eines Diensthundes der Militärpolizei (Video ansehen) und Sicherung einer Zielperson eine Vielzahl von Präsentationen zu sehen waren. Besucherinnen und Besucher konnten sich auch Einsatzweck und Wirkungskraft der einzelnen Waffensysteme, Gerätschaften und Fahrzeuge erklären lassen.

Die Kapelle der Militärmusik Steiermark spielte immer wieder auf und die Feldküche zeigte ihre Fähigkeiten auf kulinarischen Niveau.