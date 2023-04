Eine 50-jährige Pkw-Lenkerin wurde Samstagvormittag von einem unbekannten Auto derart geschnitten, dass sie ihr Fahrzeug in eine Leitplanke lenkte. Die Frau und ihre 72-jährige Mutter wurden verletzt. Polizei bittet um Hinweise.

Autofahrerin im Kreisverkehr am Weblinger Gürtel abgedrängt

Gegen 9:15 Uhr fuhr am 29. April eine 50-jährige Grazerin mit ihrem Pkw auf der Zufahrtsrampe zum Weblinger Gürtel vom Kreisverkehr südöstlich des so genannten „Musterhauspark“ kommend in Richtung Verteilerkreis Webling.

Zur selben Zeit kam ein weißer Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Ikea und fuhr ebenfalls in Richtung Verteilerkreis. Obwohl die 50-Jährige Vorrang hatte, fuhr der Lenker des weißen Pkw unmittelbar vor ihr auf die Rampe. Die Frau musste ihren Pkw stark abbremsen und, um eine Kollision zu vermeiden, stark auslenken. Dabei prallte sie gegen die dortige Leitschiene. Beim Anprall wurden die 50-Jährige unbestimmten Grades und ihre am Beifahrersitz mitgefahrene 72-jährige Mutter schwer verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert. Vom unbekannten Pkw, mit dem es keine Berührung gegeben hatte, ist lediglich die Farbe Weiß bekannt.

Hinweise sind erbeten an die Verkehrsinspektion 1, 059133 65 4110.