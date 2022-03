Ausfälle durch Omikron: Graz Linien stellen auf adaptierten Fahrplan um

Für die nicht auszuschließenden verstärkten Ausfälle von Mitarbeiter:innen durch Omikron, die trotz Impfung und Tests auch die Holding Graz treffen können, hat der Konzern bereits Ende des Vorjahres in allen Bereichen Vorsorge getroffen.

Bei Graz Linien ist als oberste Priorität eine flächendeckende Grundversorgung beim Öffentlichen Verkehr auch bei Fahrgastrückgängen aufrechtzuerhalten. Ein entsprechend an die Situation angepasster Fahrplan, der ab Donnerstag in Kraft tritt, ist aufgrund von stark gestiegenen Covid-Fällen im Fahrpersonal nun auch bei den Graz Linien notwendig.

Die Graz Linien gehen auf Basis aktueller Prognosen davon aus, dass sich die Corona-Fallzahlen ab Ostern auf geringem Niveau einpendeln und daher auch der Normalfahrplan wieder reaktiviert werden kann.

Aufgrund der aktuellen covidbedingten Ausfälle werden auch die Öffnungszeiten im Mobilitäts- und Vertriebscenter angepasst. Dieses hat bis auf weiteres von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 16 Uhr geöffnet (samstags geschlossen).

Omikron stellt auch uns aufgrund der stark steigenden Covid-Fälle vor große Herausforderungen. Als Teil der kritischen Infrastruktur haben wir unterschiedliche Konzepte und Maßnahmen erarbeitet, um auch bei coronabedingt verstärkten Ausfällen im Fahrpersonal über flexible Angebotszeiten die erwarteten Basisdienste für die Grazerinnen und Grazer anbieten zu können. Ab Donnerstag sind wir daher in einem an die Situation angepassten Fahrplan unterwegs, zusätzlich verstärken wir die Straßenbahnlinien ganztägig zu den Krankenhäusern und insbesondere in den Morgenstunden zu den Schulen.