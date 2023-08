Ausbau der A9: Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung präsentiert

Im Rahmen einer Pressekonferenz haben Landeshauptmann Christoph Drexler und Verkehrsreferent LH-Stellvertreter Anton Lang heute die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung zum Ausbau der A9 Pyrnautobahn präsentiert. Das Land Steiermark hat diese nach Absage des Ausbaus durch den Bund beauftragt.

In der Untersuchung der TU Graz und Trafility GmbH wurde geprüft, ob bzw. welche Alternativen es zu einem dreispurigen Ausbau der A9 gibt. Dazu wurde das Verlagerungspotenzial von der Straße auf die Schiene unter Berücksichtigung der geplanten und allenfalls zusätzlichen Maßnahmen im Öffentlichen Verkehr, insbesondere jener zusätzlich möglichen Schienenverkehre durch den Ausbau der Koralmbahn und der Südbahn ermittelt.

Aufgrund der bereits heute auftretenden Überlastung der A9 im Süden von Graz wird der Straßenverkehr aktuell von der Autobahn auf das parallel verlaufende Landes- und Gemeindestraßennetz verdrängt. Ein Ausbau der A9 würde den Durchgangsverkehr zurück auf die Autobahn verlagern und damit eine Entlastung der Landes- und Gemeindestraßen bewirken. Laut Drexler und Lang sei der Ausbau notwendig und würde vor allem dazu dienen, die Verkehrsstabilität im Gesamtnetz zu erhalten und Nachteile für die betroffenen Gemeinden zu minimieren.

Das südliche Grazer Becken ist aufgrund seiner guten Verkehrsanbindung, der Nähe zur Landeshauptstadt Graz und der verfügbaren Flächen ein attraktiver Standort für gewerbliche Entwicklungen. Um diesen wachsenden Raum gut zu erschließen, kommt es im Einzugsgebiet der A9 Pyhrn Autobahn in den nächsten 15 Jahren zu deutlichen Verbesserungen im Öffentlichen Verkehr. Dazu gehören:

Landeshauptmann Christopher Drexler:

Es ist wichtig, dass mit der Verkehrsuntersuchung nunmehr ein so klares Ergebnis vorliegt. Das, was wir jeden Tag in der Früh in den Verkehrsnachrichten hören, ist nun wissenschaftlich belegt. Wir brauchen Verkehrslösungen, die den Anforderungen der Zukunft gerecht werden und den Standort Steiermark stärken. Deswegen steht es außer Frage, dass der Ausbau der dreispurigen A9 alternativlos und notwendig ist. Denn insbesondere, wenn wir über einen solch pulsierenden und dynamischen Wirtschaftsraum wie das südliche Grazer Becken sprechen, braucht es neben dem öffentlichen Verkehr auch weitere funktionierende Hauptadern. In der Studie sehen wir, dass auch bei einem Ausbau der A9 der Anteil des öffentlichen Verkehrs bis 2040 erheblich steigt. Wir werden uns daher beim Bund mit Nachdruck für einen Ausbau der A9 zwischen Leibnitz und Graz im Interesse der Steirerinnen und Steirer einsetzen!