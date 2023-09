Bereits seit dem Jahr 2002 findet am ersten Wochenende nach Schulbeginn in Graz mit dem Aufsteirern die größte volkskulturelle Veranstaltung Österreichs statt.

An zahlreichen Plätzen und diversen Innenhöfen präsentiert sich an zwei Tagen die volkskulturelle Vielfalt des Landes und lockt tausende Besucher:Innen in die Grazer Innenstadt. Mit der Aufsteirern TV-Show, die am 30. September um 20:15 Uhr in ORF 2 zu sehen sein wird, werden die Bilder und Beiträge der steirischen Volkskultur über die Grenzen der Steiermark hinaus in die Wohnzimmer Österreichs getragen.

Landeshauptmann und Kulturreferent Christopher Drexler ist das „Aufsteirern”-Festival ein besonderes Anliegen:

Das Aufsteirern zeigt wie kaum eine andere Veranstaltung die Freude am Brauchtum, an der Tradition und die Begeisterung, Dirndl und Lederhose auszuführen. Wir alle setzen damit ein Zeichen, wie stark und stolz unsere Steiermark ist.

Das Aufsteirern wird aus dem Kulturbudget des Landes Steiermark gefördert, um diese Breite und Vielfalt an volkskulturellem Programm und dieses Erlebnis des steirischen Brauchtums zu ermöglichen.

Der steirische Landeshauptmann ist sowohl am Samstag – unter anderem wird er um 13 Uhr beim Oberlandler-Kirtag im Landhaushof für den guten Zweck Bier ausschenken – als auch am Sonntag ab 10 Uhr bei der Aufsteirern Eröffnung am Hauptplatz vertreten.

Aufsteirern ist definitiv ein absoluter Höhepunkt im steirischen Jahreskalender. Volkskultur und Tradition zeichnen die Steiermark aus wie kein anderes Bundesland. Dafür sorgen unsere großartigen Volkskulturverbände und die vielen engagierten Vereine im ganzen Land. Das Aufsteirern bietet ihnen eine einzigartige Bühne vor zehntausenden Besucherinnen und Besuchern in der Landeshauptstadt. Aufsteirern lädt förmlich dazu ein, das Steirische hochleben zu lassen und miteinander steirisch zu feiern. Diese Einladung, am Wochenende Teil des Festivals zu sein, möchte ich insbesondere an alle Steirerinnen und Steirer aussprechen.

so Landeshauptmann Christopher Drexler, der auch allen Volkskulturverbänden, den Vereinen, den Künstler:Innen, die das Festival mit ihren Beiträgen gestalten sowie dem Team der iVents Kulturagentur einen besonderen Dank ausspricht.

Wir freuen uns sehr, dass Landeshauptmann Christopher Drexler ein so großer und begeisterter Unterstützer des Aufsteirerns ist. Gemeinsam haben wir das Programm in den letzten Jahren immer wieder weiterentwickelt und sind stolz, noch mehr an Volkskultur, Brauchtum und Tradition bieten zu können als je zuvor.

so das Aufsteirern-Organisationsteam von iVents, Alexandra Lientscher, Astrid Perna-Benzinger, Markus Lientscher und Giuseppe Perna.

Foto © Michaela Lorber: LH Christopher Drexler mit dem iVents-Team und der „Knöpferlstreich“