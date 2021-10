Mit der Einführung der PCR-Gurgeltests für zu Hause werden entsprechend der Verordnung zur Verschärfung der Corona-Maßnahmen die Antigen-Wohnzimmertests mit 8.11.2021 in der Steiermark eingestellt.

Apothekerkammerpräsident Gerhard Kobinger:

Seit Beginn dieser Pandemie tragen die steirischen Apothekerinnen und Apotheker mit ihrem niederschwelligen und stetig weiter entwickelten Testangebot dazu bei, den Menschen ein wenig mehr Sicherheit und Freiheit zu ermöglichen: von der Durchführung und Verteilung von Antigentests über fachkundige Abnahme von PCR-Tests bis hin zur jetzt hinzukommenden flächendeckenden Verteilung von PCR-Heimtests. In enger Kooperation mit dem Gesundheitsressort des Landes und dem Gesundheitsministerium erweisen sich die Apotheken einmal mehr als verlässlicher Partner und sicherer Hafen in der wieder rauer werdenden See der Corona-Pandemie.