Gegen 07.20 Uhr fuhr ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz mit einem Lkw auf der Straßganger Straße in Richtung stadteinwärts. Als er in der Folge an einer Kreuzung bei Grünlicht nach rechts in die Wetzelsdorfer Straße einbiegen wollte, kam es zur seitlichen Kollision mit der 29-jährigen Radfahrerin aus dem Bezirk Liezen. Sie war am Radfahrstreifen in der Straßganger Straße in dieselbe Richtung unterwegs und dürfte beim Abbiegen vom Lkw-Lenker übersehen worden sein.

Die 29-Jährige wurde von der rechten hinteren Seite des abbiegenden Lkw erfasst und kam zu Sturz. In der Folge wurde die Frau vom Lkw überrollt. Dabei erlitt sie tödliche Verletzungen. Ein Notarzt konnte nur mehr den Tod der Frau feststellen.

Die Angehörigenverständigung erfolgten im Beisein des Kriseninterventionsteams. Auch der Lkw-Lenker selbst erlitt einen Schock und war nicht mehr im Stande sein Fahrzeug zu lenken. Ein Alkotest mit ihm ergab keine Hinweise auf eine Alkoholisierung.

Das Unfallkommando der Grazer Verkehrsinspektion hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Wer Zeuge von dem Unfall wurde, wird gebeten sich bei der Verkehrsinspektion Graz-I unter 059133/65 4110 zu melden.

Der 38-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen wegen des Verdachts der Fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr an die Staatsanwaltschaft Graz angezeigt.

Foto: Symbolbild