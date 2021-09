Steirische Tourismus GmbH wird mit Standortmarketing erweitert

Um bei der umfassenden Vermarktung der Steiermark in Zukunft koordinierter vorgehen zu können, etabliert das Land Steiermark ein eigenes Geschäftsfeld „Standortmarketing“ in der Steirischen Tourismus GmbH, die künftig als „Steirische Tourismus und Standortmarketing GmbH – STG“ firmieren wird. Dies hat die Landesregierung heute beschlossen.

Steiermark Tourismus ist als Tourismusorganisation des Landes Steiermark für die Durchführung von Marketingmaßnahmen auf nationalen und internationalen Herkunftsmärkten sowie für die Urlaubsproduktentwicklung regionsübergreifend zuständig.

Derzeit werden von unterschiedlichen Organisationen zahlreiche Maßnahmen zur nationalen und internationalen Vermarktung der Steiermark gesetzt. Um künftig eine entsprechende Koordination sowie eine einheitliche Strategie für das regionale Standortmarketing gewährleisten zu können, wird bei der STG neben dem Bereich Tourismus ein eigenes neues Geschäftsfeld „Standortmarketing“ aufgebaut. Damit soll in Zukunft das nach außen sehr stark touristisch geprägte Bild der Steiermark insbesondere um die Bereiche Wirtschaft und Arbeit, Wissenschaft und Forschung sowie Kultur erweitert werden.

Zur Etablierung und Umsetzung der Standortmarketingaktivitäten werden für das kommende Jahr insgesamt zwei Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Für den Geschäftsbereich Standortmarketing wird ab 1. Jänner 2022 ein zweiter Geschäftsführer bei der STG eingesetzt. Die Position wird von der Abteilung 12 Wirtschaft und Tourismus zeitnah nach den Bestimmungen des Bundesstellenvergabegesetzes ausgeschrieben.

Unser Bundesland muss sich tagtäglich in einem harten Wettbewerb zwischen den einzelnen europäischen Regionen behaupten. Dabei muss es der Steiermark gelingen, sich von ihren besten Seiten zu präsentieren, um sowohl national als auch international entsprechend wahrgenommen zu werden. Aus diesem Grund schaffen wir nun ein neues Feld zur umfassenden Vermarktung unserer wunderbaren Heimat, welches dafür sorgt, dass unser Bundesland in den verschiedensten Bereichen als innovativer und gleichzeitig höchst lebenswerter Standort wahrgenommen wird.

so Landesfinanzreferent LH-Stv. Anton Lang.

Die umfassende Bewerbung des Standortes Steiermark ist mir ein großes Anliegen. Während wir im Tourismus als Grünes Herz Österreichs hervorragend positioniert sind, werden wir etwa in der Wirtschaft oder in der Forschung international noch nicht überall so stark wahrgenommen. Gerade im Hinblick auf dringend benötigte Fach- und Schlüsselarbeitskräfte, aber auch für internationale Kooperationen, müssen wir unsere Aktivitäten verstärken. Mit dem neuen Geschäftsfeld bei Steiermark Tourismus bündeln wir die Kräfte in diesem Bereich.