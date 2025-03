Das war der 74. Steirische Bauernbundball – Die Highlights

Am 28. Februar 2025 um 18:30 Uhr öffneten sich die Tore der Grazer Stadthalle für den 74. Steirischen Bauernbundball – das größte Ballereignis der Steiermark und Europas. Tausende Gäste strömen in traditioneller Tracht – Dirndl und Lederhose – in die festlich geschmückte Halle, um eine Nacht voller Tanz, Musik und steirischer Gastfreundschaft zu erleben.

Die Eröffnung des Balls ist ein feierlicher Moment, der mit dem traditionellen Auftanz beginnt. Über sechzig landwirtschaftliche Schüler:innen aus der gesamten Steiermark präsentierten eine eindrucksvolle Choreographie, die von Profitänzer Willi Gabalier einstudiert wurde. Mit eleganten Walzerschritten setzen sie den feierlichen Startpunkt für einen unvergesslichen Abend.

Nach dem feierlichen Einzug der Ehrengäste und dem traditionellen „Alles Walzer“ übernahm die Musik das Zepter. Egon 7 sorgt mit energiegeladenen Klängen für eine stimmungsvolle Eröffnung, während in der Antenne-Bollwerk-Disco bereits die ersten Beats die Tanzfläche füllten.

Die Kombination aus volkstümlicher Musik, modernen Partyhits und klassischer Ballmusik machten den Bauernbundball zu einem einzigartigen Fest, bei dem Generationen gemeinsam feiern.

Fotos: Steirische Spezialitäten Magazin / Ingrid Strassegger