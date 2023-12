Beim Mitmachprojekt „Was kommt auf den steirischen Christbaum? wurden Objekte individueller Christbaum-Dekorationen von Schüler:innen aus 80 steirischen Schulen eingereicht. Landtagspräsidentin Manuela Khom und Bildungslandesrat Werner Amon wollten von den steirischen Schülerinnen und Schülern wissen, wie für sie ein echter steirischer Christbaum-Schmuck aussieht.

Heuer haben wir erstmals alle Schülerinnen und Schüler in der Steiermark dazu eingeladen, uns ihre Ideen für einen steirischen Christbaum-Schmuck zu senden. Über 80 Klassen haben mitgemacht – es zeigt, dass sich auch die jungen Steirerinnen und Steirer für unser Brauchtum begeistern. Ich danke allen, die ihre kreativen Werke eingereicht haben und gratuliere den Gewinnern sehr herzlich.

so Werner Amon, Landesrat für Europa, Internationale Beziehungen, Bildung und Personal & Präsident der Bildungsdirektion. Landtagspräsidentin Manuela Khom freute sich sehr über die große Teilnahme und die vielen Einsendungen:

Die Jury hatte es nicht einfach, bei so vielen großartigen Objekten, die die Schülerinnen und Schüler mit jeder Menge Kreativität und Engagement gebastelt haben. Jedes einzelne Werk ist für sich besonders und Beweis dafür, wie vielfältig Weihnachten und die damit verbundenen Traditionen sein können. Durch so viele Einsendungen und unterschiedlicher Größen der Schmuck-Objekte mussten wir spontan sogar einen zweiten Christbaum organisieren, damit auch alle geschaffenen Kunstwerke in der Adventzeit im Landhaus gut zu sehen sind!