Ein 25-Jähriger ist am Donnerstagvormittag, 19. März 2026, in der Nähe des Hauptbahnhofes Bruck an der Mur Opfer eines versuchten Raubüberfalls geworden. Zwei bislang unbekannte Täter attackierten den Mann und verletzten ihn leicht.

Gegen 11:30 Uhr wurde der 25-Jährige von zwei Männern angesprochen und in weiterer Folge angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter, ihm die Geldbörse zu stehlen. Als das Opfer flüchten wollte, wurde es festgehalten und mit einem Messer bedroht. Der Mann setzte sich zur Wehr und erlitt dabei oberflächliche Schnittverletzungen. Er wurde im LKH Bruck an der Mur behandelt.

Großfahndung ohne Erfolg

Unmittelbar nach dem Vorfall leitete die Polizei eine umfangreiche Fahndung ein. Rund 30 Streifen, darunter auch Spezialkräfte, waren im Einsatz. Dabei wurden unter anderem Züge im Bereich des Bahnhofs sowie wichtige Verkehrsknotenpunkte kontrolliert. Die Täter konnten jedoch bislang nicht gefasst werden. Die Ermittlungen laufen.

Täterbeschreibung

Die beiden Männer sollen laut Opfer zwischen 20 und 35 Jahre alt sein und einen dunkleren Hauttyp aufweisen. Einer der Täter wird als etwa 1,78 Meter groß und kräftig beschrieben, mit längerem dunklem Haar und Vollbart. Er trug unter anderem einen dunklen Pullover mit „Guess“-Aufschrift sowie Nike-Schuhe.

Der zweite Täter soll deutlich kleiner (ca. 1,50 bis 1,60 Meter) und schlank gewesen sein. Auffällig seien seine grünen Augen sowie ein ungepflegtes Erscheinungsbild gewesen. Er trug einen schwarzen Pullover mit roten Stickereien.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere ein bislang unbekannter Radfahrer, der zur Tatzeit am Ort des Geschehens vorbeigefahren sein soll, wird ersucht, sich zu melden.

Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Bruck an der Mur unter 059133/6200 entgegengenommen.