Steiermark: PV-Anlagen auf Landesgebäuden werden forciert

Im Rahmen der PV-Offensive für landeseigene Gebäude wie Schulen, Internate und Bezirkshauptmannschaften, die bereits vor dem Beschluss des zusätzlichen Investitionspakets im Volumen von 46,5 Millionen Euro im Juni 2022 gestartet wurde, stehen mehr als 40 Projekte stehen auf dem Programm, 15 davon sind bereits umgesetzt.

Bis zum Jahr 2024 sollen PV-Flächen im Ausmaß von mehr als 14.000 Quadratmetern mit einer Leistung von knapp 2.800 kWp entstehen. Damit können im Jahr rund 2800 Megawattstunden Sonnenstrom gewonnen werden – so viel, wie mehr als 800 durchschnittliche Haushalte in Österreich verbrauchen.

Die Energie Steiermark hat nach einer Ausschreibung den Bau und die Betriebsführung von PV-Anlagen auf 14 LIG-Gebäuden übernommen. Um 1,2 Millionen Euro wurden seit Sommer 2021 mehr als 2500 Module mit rund 950 kWp verbaut – eine Erweiterung um 420 kWp ist noch für heuer geplant.

Mit der PV-Offensive auf den eigenen Gebäuden macht das Land Steiermark einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur klimaneutralen Landesverwaltung.

so Ursula Lackner, Landesrätin für Klimaschutz und Umwelt.

Neben der Verbesserung der Energieeffizienz der Gebäude und dem Angebot einer Ladeinfrastruktur für E-Mobilität auf unseren Liegenschaften, ist die CO2-freie Erzeugung von Strom dabei ein wesentlicher Eckpfeiler. Am Ende dieser PV-Offensive soll eine Nennleistung von mehr als 4 MWp auf den Liegenschaften der LIG für die Erzeugung von nachhaltiger Energie zur Verfügung stehen und damit jährlich circa 4 GWh grüner Strom erzeugt werden. Dies entspricht etwa 20 Prozent des Jahresstromverbrauches der Gebäude der LIG. Das Gesamtinvestitionsvolumen wird – einschließlich der Kosten für die notwendige Ertüchtigung der Dächer – voraussichtlich circa 10 Millionen Euro betragen.

so Carl Skela, GF Landesimmobiliengesellschaft Steiermark.

Christian Purrer, Vorstandssprecher Energie Steiermark: „Die Energie Steiermark setzt mit ihrer Sonnenstrom-Offensive vor allem auch auf bereits bestehende Dachflächen. Mit dem Ausbau der 14 Photovoltaik-Anlagen auf den Gebäuden der LIG konnte ein Leuchtturmprojekt in diesem Bereich umgesetzt werden. In den kommenden Jahren wollen wir in Summe rund 300 Millionen Euro in den Ausbau von Sonnenstrom-Anlagen investieren. Wenn öffentliche Institutionen nicht nur über Energie-Effizienz reden, sondern in ihrem Bereich auch konkret umsetzen, hat das Vorbild-Wirkung.″

Martin Graf, Vorstandsdirektor Energie Steiermark: „Wir verzeichnen derzeit einen Boom bei der Errichtung von PV-Anlagen und haben allein im ersten Halbjahr über 10.000 Zählpunkte angeschlossen, mehr als vier Mal so viel wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Nutzung der bestehenden Immobilien für die Erzeugung erneuerbarer Energie ist ein essentieller Schritt, das Ziel der Klimawende zu erreichen. Mit unserem Tochterunternehmen E1 sind wir nicht nur in Sachen Beratung, sondern auch bei der Montage Marktführer.″

Informationen zum aktuellen Status bezüglich der landeseigenen PV-Anlagen finden sich hier (PDF).

Foto © Land Steiermark/Aldrian