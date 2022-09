Kriminelles Netzwerk bringt illegale Drogen im Wert von 2 Millionen Euro in...

Kriminelles Netzwerk bringt illegale Drogen im Wert von 2 Millionen Euro in Umlauf

In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Graz forschten Polizisten aus Leibnitz ein „Täter-Paar“ sowie rund 30 weitere Tatverdächtige aus. Das Netzwerk steht im Verdacht, kiloweise Drogen im Straßenverkaufswert von rund zwei Millionen Euro in der Steiermark gewinnbringend in Umlauf gebracht zu haben. Es kam zu acht Festnahmen und mehreren Hausdurchsuchungen.