Autobahnpolizei rettet verletzten Mäusebussard auf der A2

Gegen 14 Uhr wurde heute die Streife der Autobahnpolizei Hartberg zu einem Einsatz auf die A2 Südautobahn gerufen. Auf Höhe des Straßenkilometers 146,800 in Fahrtrichtung Villach fanden die Beamten in der Folge einen verletzten Mäusebussard direkt auf der zweiten Fahrspur vor.

Die Polizisten sperrten umgehend die Spur und brachten den Greifvogel mit Hilfe einer Einsatzdecke in Sicherheit. Der am Auge verletzte Vogel wurde schließlich der Tierhilfe Steiermark zur weiteren Versorgung übergeben und befindet sich nun zur weiteren Behandlung in Bruck an der Mur.

Foto: LPD Stmk