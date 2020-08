Fahrt mit der Oldtimer-Tramway durch Graz: Fotos & Video

Sobald die Oldtimer-Tramway durch Graz fährt, zieht sie neugierige Blicke auf sich. Der Verein Tramway Museum Graz hat sich den Erhalt und Betrieb historischer Straßenbahnen zur Aufgabe gemacht, um die Geschichte der Straßenbahn der Stadt Graz auch an zukünftige Generationen weiterzugeben. Über das Jahr werden Ausstellungen in der Museumsremise oder Sonderfahrten mit den Straßenbahn-Oldtimern gemacht. Fotos und Video unserer Fahrt mit der Oldtimer-Tramway.

Letzten Sonntag ergab sich zufällig für uns die Möglichkeit, nach einem Ausflug auf den Schloßberg und einem Essen in der Grazer Innenstadt, eine Fahrt mit einer der sehr alten Straßenbahnen inklusive Beiwagen mitzumachen. Und falls die Erinnerung nicht täuscht, sogar das erste Mal seit der Schulzeit, wo diese alten Straßenbahnen noch hin und wieder im Einsatz waren. Ein Schaukeln, das Bing und Dong an Geräuschen – Nostalgie pur zum Wiederentdecken in Graz.

Sommerbim

Die Sommerbim zieht nämlich noch bis zum 13. September 2020 jeden Freitag, Samstag und Sonntag, von 12:00 bis 18:00 Uhr, ihre Runden zwischen Waagner-Biro-Straße und Jakominiplatz. Die Mitfahrt ist Kostenlos – vermutlich weiß das aber kaum jemand, weil sich an diesem schönen Sonntag kaum Leute in die Straßenbahn trauen. Einzig um eine Spende von den Mitarbeitern wurden wir gebeten, welche wir natürlich gerne gaben.

Also, wer zu diesen Zeiten wieder die Sommerbim auf Ihrer Fahrt durch Graz sieht: Bitte einsteigen!

Wobei es uns in der heutigen Corona-Zeit gar nicht so unrecht war, in einer zeitweise leeren Straßenbahn zu fahren … Eigentlich wollten wir nur vom Jakominiplatz bis zum Südtirolerplatz mitfahren, aber weil es uns und unserem Kind so viel Spaß machte, fuhren wir gleich eine Extra-Runde bis zur Remise III, wo wir kurz ausstiegen bis die Tramway die Schleife gezogen hatte. Durch die Unterführung Eggenberger Gürtel mit dem Nahverkehrsknoten ging es wieder zurück zum Südtirolerplatz, wo für uns (leider) Endstation war.

Das Video von der Fahrt mit der Museums-Tramway