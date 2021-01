Winterwanderung am Schöckl: Schnee, blauer Himmel und viel Sonne

Ein föhniges Wetter mit Temperaturen bis zu 10 Grad in der Stadt, hat Mitte Jänner die eisige Kaltfront der letzten Tage vertrieben. Dazu Sonnenschein im Tal und über den verschneiten Bergen in der Steiermark. Beste Wetterbedingungen für einen Winterausflug auf den Schöckl.

Das letzte Mal waren wir im Sommer am Hausberg der Grazer, dieses mal nehmen wir unsere kleine Rodel mit. In Graz ist zwar weitgehend vom Schnee nichts mehr zu sehen, auch ein Fernblick zum Schöckl hinauf, zeigt auf der Südseite kaum mehr durchgehende weiße Flächen, dafür leuchtet es am Schöckl-Plateau aber noch weiß. Dies bestätigt uns auch die Webcam der Holding Graz.

FFP2-Maskenpflicht in der Schöckl Seilbahn

Bevor es in die Talstation der Gondel-Seilbahn geht, werden die neuen FFP2-Masken ausgepackt und aufgesetzt. Aktuell sind diese bei Benützung von Gondeln / Seilbahnen Pflicht in Österreich. Wer hier keine hat, kann sich bei der Talstation auch eine FFP2-Maske zu einem Stückpreis von 3 Euro kaufen. Ein Security-Mann vor dem Eingang „kontrolliert“ ob man eine FFP2-Maske aufhat. (Genaugenommen würde ihm aus der Entfernung eine FFP1 Maske vermutlich nicht auffallen).

Mit der Rodel auf den Schöckl

Bei der Kasse fragen wir noch sicherheitshalber nach, ob sich die Mitnahme der Rodel lohnt und bekommen als Antwort „Auf jeden Fall!“. Mit der Rodel in der Gondel geht es hinauf auf den Berg. Und je mehr Höhenmeter wir hinter uns lassen, desto weißer wird die Landschaft. Wir verlassen die Bergstation und gehen hinaus in die Winterlandschaft am Schöckl. Die Sonne lacht vom Himmel und angenehme 4 Grad plus.

Unser Kind setzt sich gleich auf die Rodel und wird von uns in Richtung Westgipfel gezogen. Im Vergleich zu Medienberichten, wo über einen großen Ansturm am Schöckl berichtet wird, sind an diesem Tag kaum Wanderer und Ausflügler am Hausberg der GrazerInnen unterwegs. Das liegt sicher daran, dass keine Ferien und kein Wochenende ist. Ein Traum.

Winterspaß am Schöckl

Tiefschneeverhältnisse abseits des festgestapften Weges Richtung Gipfelkreuz. Zumindest für unser Kind :) Der Junge stapft mit Begeisterung durch den Schnee, kommt zwar kaum weiter, aber immerhin! Die Langsamkeit bietet Gelegenheit ein paar Aufnahmen von der Winterlandschaft mit reichlich Schnee am Schöckl zu machen.

Nach dem wunderbaren Ausblick vom Westgipfel auf die steirischen Berge und Täler mit Orten wie Semriach oder Passail, stapfen wir durch den Schnee zuerst zurück zum Motorikpark. Hier machen wir eine kurze Jausenpause, bevor es unterhalb der Bergstation vorbei zum Ostgipfel geht.

Unser Tipp für Familien und WanderInnen: Genügend Essen und heißen Tee mit auf den Berg nehmen, den die Gasthäuser und Almhütten sind durch die aktuelle Corona-Verordnung geschlossen.

Auch hier am anderen Ende vom Schöckl-Plateau, Schnee, Sonne und blauer Himmel. Nur der Wind bläst stärker. Aber mit dem richtigen Wintergewand kein Problem. Der Auf- oder Abstieg zur Johanneskapelle auf circa der Hälfe des Weges zum Ostgipfel lässt sich gut für eine kurze Abfahrt mit der Rodel nutzen. Aber Achtung: Hier und da können noch paar Steine aus dem Schnee ragen. Es geht weiter zum Ostgipfel, wo gerade ein Paragleiter seine ersten Startvorbereitungen trifft. Aber durch den starken Wind gibt er seinen Vorsatz schlussendlich auf und packt seinen Schirm wieder ein.

Als wir mit der Rodel im Schlepptau, vom Ostgipfel wieder Richtung Schöckl-Bergstation wandern, geht die Sonne langsam unter. Nach der sportlichen Betätigung, aufgetankt mit viel Wintersonne, geht es am späteren Nachmittag wieder mit der Gondel hinunter zur Talstation.