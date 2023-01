Was sich beim Kroatien Urlaub 2023 ändert

Durch die Umstellung der kroatischen Währung von Kuna auf den Euro und dem Beitritt Kroatiens zum Schengen-Raum am 1. Jänner 2023, haben sich für den nächsten Kroatien Urlaub 2023 einige wichtige Dinge geändert. So führt der damit verbundene Wegfall der Grenzkontrollen hoffentlich dazu, dass sich Urlauber im Sommer lange Staus an den slowenisch-kroatischen Grenze ersparen.

Bisher hatte man im Kroatien Urlaub immer in Kuna gezahlt, sei es mit Banknoten & Münzen oder mit Bankomat- oder Kreditkarte. Seit dem 1. Jänner 2023 zahlt man aber mit dem Euro in Kroatien.

Einsame Buchten, türkisblaues Meer, mediterranes Klima, schroffe Berge, romantische Orte und traumhafte Küstenabschnitte – das ist Kroatien, das Land an der Adria mit frischer und landestypischen Küche und wunderschöner Natur.

➡ Mehr lesen im Kroatien Reiseführer (kroatien-reise.at)

Achtung: Nach der Einführung des Euro können zwei Wochen lang sowohl Euro als auch Kuna (Banknoten und Münzen) als Zahlungsmittel verwendet werden. Das heißt, wer bis zum 15. Jänner 2023 seine Kuna (vom letzten Urlaub …) noch nicht ausgegeben hat, muss diese ab dann in Euro umtauschen.

Bis zum 31. Dezember 2023 werden die Preise für Waren und Dienstleistungen sowohl in Euro als auch in Kuna angegeben. Der Wechselkurs der beiden Währungen muss bei der Preisauszeichnung als Maßnahme zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher klar und gut sichtbar angegeben werden.

Kroatische Banknoten und Münzen in Euro umtauschen

Bei Postfilialen, Geschäftsbanken und der kroatischen Finanzagentur können Kuna-Banknoten und -Münzen bis zum 31. Dezember 2023 in Euro-Bargeld umgetauscht werden.

Kuna-Banknoten und -Münzen können bis zum 31. Dezember 2023 gebührenfrei umgetauscht werden.

Pro Transaktion können höchstens 100 Kuna-Banknoten und 100 Kuna-Münzen umgetauscht werden.

Für den Umtausch größerer Mengen an Banknoten oder Münzen können Geschäftsbanken eine Gebühr verlangen.

Vom 1. Januar bis zum 28. Februar 2023 können Kuna-Banknoten zum festgesetzten Wechselkurs bei anderen nationalen Zentralbanken des Euroraums gebührenfrei umgetauscht werden. Hierbei gilt ein Tageshöchstbetrag von 8.000 HRK pro Person bzw. Transaktion.

Ab Januar 2024 übernimmt die kroatische Zentralbank den Umtauschservice für Kuna-Bargeld. Kuna-Banknoten können unbefristet, Kuna-Münzen bis zum 31. Dezember 2025 bei ihr umgetauscht werden. Dieser Service ist laut der europäischen Zentralbank gebührenfrei. (Achtung: Bis dahin ist der Umtausch ausschließlich bei Geschäftsbanken, Postfilialen und der kroatischen Finanzagentur möglich!)

Wird der Urlaub in Kroatien 2023 teurer?

Laut Europäischer Nationalbank sind Preiserhöhungen aufgrund der Umstellung auf die neue Währung verboten. Verstößt ein Unternehmen gegen diese Vorgabe, so können Verbraucherinnen und Verbraucher dies melden. Die Behörden können dann Geldbußen gegen das betreffende Unternehmen verhängen. Dies soll dem Verbraucherschutz dienen.

Wie wir aber bei der Einführung des Euros statt dem Schilling in Österreich gesehen haben, wurden doch einige Dinge teurer. So gibt es unmittelbar nach der Euro-Einführung in Kroatien bereits Beschwerden über höhere Preise infolge von Preisaufrundungen. Die kroatische Regierung will Betrug vorbeugen und Wirtschaftsminister Davor Filipovic betonte, dass die Verteuerungen aufgrund der Euro-Einführung nicht akzeptabel seien. Laut spiegel.de sollen vor allem Cafés, Imbisslokale, Lebensmittelläden und Bäckereien ihre Preise deutlich angehoben haben.

Billiger sollen jedoch Mautgebühren werden. Laut der Hrvatske Autoceste wurde entschieden, den Betrag um eine Dezimalstelle abzurunden.

Links zum Thema:

ecb.europa.eu