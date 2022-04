Grazer Stadtpark Info: Erlebnisse mit Ein-, Aus- und Überblick

Der Grazer Stadtpark wird von Fachleuten zu den wichtigsten und historisch wertvollsten öffentlichen Grünanlagen in ganz Europa gezählt.

Der rund 22 Hektar große Stadtpark beherbergt rund 2.000 Bäume aus etwa 150 Arten, darunter richtige Attraktionen wie eine fast 150 Jahre alte Kaukasische Flügelnuss, die wohl das meist fotografierte Gewächs im ganzen Park ist. Der Baum mit seiner weit verzweigten Krone muss bereits gestützt werden. Um die Gäste vor herabfallenden Ästen zu schützen, wurde die Flügelnuss umzäunt.

Aber auch ein Riesen-Mammutbaum, der bis zu 100 Meter hoch werden und dabei einen Stamm mit 10 Meter Durchmesser und 34 Meter Umfang ausbilden kann, ein Kuchenbaum mit seinem namensgebenden süßen Geruch oder ein Taschentuchbaum mit entsprechend ausgebildeten, großen weißen Hochblättern ziehen viele Interessierte an.

Häufigster Baum ist jedoch die Gewöhnliche Rosskastanie, die mit 841 Exemplaren im Grazer Stadtpark vertreten ist. Dieser Art machen allerdings die zunehmende Hitze und Trockenheit im Sommer, die Salzstreuung im Winter sowie der Befall mit der vor Jahrzehnten eingeschleppten Rosskastanien-Miniermotte immer mehr zu schaffen.

Über Baumpflege, neue Wege in der Versorgung von Bäumen mit Wasser und Nährstoffen sowie die Bedeutung der hölzernen Sauerstoffspender fürs Klein- und andere Klima finden Gäste seit 9. April Informationen in der neuen Stadtpark Info:

Interaktive Bildschirme, spannende Ausstellungen, kindgerechte spielerische Animationen, aber auch Detailinformationen für Geschichte- und Kulturinteressierte werden im neuen Infohaus im Stadtpark, für jede Alters- und Bildungsgruppe die richtigen Inhalte angeboten.

Es gibt dort auch einen Überblick über die 150-jährige Geschichte der öffentlichen Grünanlage und die vielen Kulturdenkmäler – vom Stadtparkbrunnen über zahlreiche Büsten bis hin zum einst heftig umstrittenen, mittlerweile aber nicht mehr wegzudenkenden „Rostigen Nagel“ nahe des Brunnens.

Umgesetzt wurde das Projekt im Grazer Stadtpark durch eine Kooperation der Stadt Graz mit der Holding. Gleichzeitig mit der Errichtung der Stadtpark Info wurde auch der in die Jahre gekommene Grünraum-Stützpunkt der Holding Graz erneuert. Zwei Millionen Euro wurden insgesamt investiert.

Die Arbeits- und Lagerräume sowie der gesamte Fuhrpark wurden unter die Erde verlegt, wo auf einer Nutzfläche von 420 Quadratmetern jetzt bis zu 16 Mitarbeiter:innen und 8 Fahrzeuge beziehungsweise Maschinen Platz finden. Für die Stadtpark-Gäste heißt das, die nutzbare Grünfläche vergrößerte sich um mehr als 700 Quadratmeter.

Die historische Stadtmauer wurde im Bereich der Sauraugasse im Zuge der Arbeiten für das Projekt wieder sichtbar gemacht. Entlang der freigelegten Stadtmauer wurde eine Wildblumenwiese angelegt, die den Bienen Nahrung bieten wird, ein Staudenbeet entlang der Abfahrtsrampe zum Grünraum-Stützpunkt sorgt bei krabbelnden, kriechenden und laufenden Tieren wie Käfern, Amphibien, Reptilien oder Igeln für Unterschlupfmöglichkeiten und Schutz.

Ich freue mich sehr über die neue zentrale Anlaufstelle für alle großen und kleinen Stadtparkbesucher*innen. Der Infopoint überzeugt durch seine Optik und die architektonisch hochwertige, umweltfreundliche Bauweise. Er bringt den Grazer*innen wertvolle Informationen über die Tier- und Pflanzenwelt im grünen Herzen der Stadt näher. Das Projekt macht sichtbar und erlebbar, was so eine Parkanlage an Naturschätzen in sich birgt.