Mit Leidenschaft zur Fotografie & Graz zur Top Instagram-Posterin

Ein Instagram-Account aus Graz, der regelmäßig in unserer Timeline eingeblendet wird, zeigt unsere Stadt aus besonderen Blickwinkeln. Ausführlich werden Motive, oder wie und warum jeweilige Fotos entstanden sind, mit einem ausführlichen Text in Deutsch und Englisch gepostet. Wir haben mit der Macherin ein Interview über ihr Hobby geführt.

Hallo Andrea, du hast auf Instagram und Twitter einen Account. Auf @renner_andrea_photo hast du aktuell 936 Abonnenten. Du schreibst über dich, dass du eine Hobby Fotografin aus Leidenschaft bist und gerne Landschaft, Stadt, Natur und Macro mit deiner Canon EOS 250D und Canon EOS 90D fotografierst.

Ich heiße Andrea Renner und bin in der Obersteiermark aufgewachsen. 1988 zog ich nach Graz um zu studieren. Während meiner Ausbildung zur BMA (Biomedizinische Analytikerin, seinerzeit MTA (medizinisch technische Assistentin) erlernte ich die analoge Micro und Macro Fotografie. Danach habe ich eigentlich nur Urlaubsbilder gemacht und erst mit besser werdenden Smartphone Kameras die Freude an der Fotografie wieder gefunden.

Vor 2 Jahren begann ich dann mit der Fotografie auf einer Spiegelreflexkamera und fühle mich mittlerweile auch technisch sattelfest im Umgang mit der Kamera. Die Mischung aus Technik und kreativen Prozess macht mir so Spaß. Dabei will ich mich weiter entwickeln und den Lernprozess genauso genießen, wie die besser werdenden Bilder. Fotografie ist ein Hobby für mich, dass mir Entspannung bringt, mich aber auch fordert und fördert.

Wieso hast du dich für einen Instagram Auftritt entschieden?

Primär wollte ich meine persönliche Entwicklung festhalten und Inspirationen finden. Ich fand nicht nur Inspiration, sondern sehr viele Gleichgesinnte und der Austausch war und ist sehr angenehm. Und da ich gesehen habe, dass meine Arbeit anderen gefällt und auch für sie Inspiration sein kann, freut es mich auch meine Arbeit zu präsentieren. Auch macht es Spaß unsere schöne Stadt anderen zu zeigen, aber ich bin kein reiner Graz Account, sondern die Kamera begleitet mich und ich halte fest was mir vor die Linse kommt. Eine ganz große Leidenschaft von mir ist noch immer die Macro Fotografie, in der ich leider noch nicht so gut bin, wie ich gerne wäre. Aber ich lerne mit jeder Aufnahme etwas dazu.

Was sind deine Lieblingsmotive in Graz? Von welchem Motiv kannst du nicht genug bekommen?

In Graz sind meine Lieblingsmotive eindeutig die Innenstadt mit ihren Sehenswürdigkeiten und der Mur entlang. In der Innenstadt sind es die klassischen Sehenswürdigkeiten, bei denen ich immer wieder versuche neue Perspektiven zu finden, und die kleinen versteckten Juwelen, die nicht ein jeder kennt, zu finden und zu zeigen. Entlang der Mur ist es die Natur in all ihren Facetten, die mich inspiriert.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Andrea Renner (@renner_andrea_photo)

Top Motiv ist auf jeden Fall der Uhrturm, zu allen Jahres und Tageszeiten und die Murauen südlich von Graz mit schier unendlich vielen Möglichkeiten der Naturfotografie.

Was sind deine persönlichen Tipps zur Fotografie mit dem Smartphone?

Die Qualität der Smartphone Kameras ist mittlerweile beeindruckend, daher ist es wichtig neue ungewöhnliche Perspektiven zu finden, um sich von anderen zu unterscheiden. Sehr schön wirkt oft auch ein Spiel von Licht und Schatten, sowie Spiegelungen. Also mit anderen Worten Alltägliches ungewöhnlich zu präsentieren.

Machst du Bildbearbeitung vor dem Posten?

Ich persönlich fotografiere im RAW Format und bearbeite daher jedes Bild bevor es gepostet wird. Dazu verwende ich Lightroom nur für größere Retuschen verwende ich Photoshop. Mit Lightroom werden die grundlegenden Bearbeitungen durchgeführt, wobei ich keine Presets verwende sondern jedes Bild individuell bearbeite. Natürlichkeit steht für mich im Vordergrund.

Smartphone Bilder für Stories bearbeite ich direkt in der Foto App des Smartphones, da ja nur wenige Anpassungen vorzunehmen sind. Sehr selten, wenn ich keine Kamera mithabe und die Bilder für eine Post verwenden möchte fotografiere ich auch mit dem Smartphone in RAW oder direkt über den Lightroom App in DNG und bearbeite dann die Bilder in Lightroom (IPhone 12 pro). Instagram-Filter verwende ich überhaupt nicht.

Deine Top 5 Instagram Accounts aus Graz?

Als klassische Graz Accounts kann ich @graz.city.photography und @ihavethisthingwithgraz (Lese-Tipp der Redaktion: #ihavethisthingwithgraz: Wer steht hinter dem Graz-Account auf Instagram?) empfehlen, zwei eingesessene schöne Accounts die immer wieder tolle Seiten von Graz zeigen.

Wer ungewöhnliche Orte und Perspektiven neben klassischen Graz Bildern liebt, der sollte sich @flos_sein_graz ansehen.

@fez_brook und @illuminationsbyphil mag ich sehr wegen der ganz anderen Art Graz zu zeigen, sie sind beide sehr individuell und extravagant, dass fasziniert mich an ihren Bildern.

Welche Tipps hast du für neue Instagrammer:innen?

Ich bin kein Sozialmediaspezialist und kann daher nur sehr eingeschränkt Tipps geben. Aber wenn jemand einen neuen Account als Hobby aufmacht, sollte er es hauptsächlich aus Freude machen und nicht für Likes und Followerzahlen. Vorteilhaft ist es sicher auch einen eigenen Stil zu haben, der einen Wiedererkennungseffekt hat. Und es braucht ein wenig Zeit, bis ein neuer Account wächst, was aber in meinen Augen kein Nachteil ist, da man so Freunde und Bekannte gewinnt mit denen man sich austauschen kann.

Fotos: Andrea Renner