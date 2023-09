Der letzte Supermond des Jahres 2023

Gestern Abend war der letzte Supermondes des Jahres. Ein prächtiger Mond zeigte sich nach 19 Uhr über Graz. Nach dem Mondaufgang war er noch in einem intensiven rot-orange am Horizont zu sehen. Die Details auf der Mondoberfläche, wie Krater und Berge, waren an diesem Abend gut sichtbar.

Nach dem kalendarischen Herbstanfang am 23. September in unserer Hemisphäre, wird dieser Septembermond traditionell auch als Erntemond bezeichnet, da er aufgrund seiner hohen Leuchtkraft den Menschen früher ermöglichte, länger auf den Feldern ernten zu können.

Unser Titelfoto zeigt den Supermond um 19:54 über dem Puchsteg / Grazer Stadtstrand.

Clear skies, full moon, can’t lose. 🌕

The Harvest Moon peaks Sept. 29. In the days before electricity, farmers welcomed the sight since it gave them more time to bring in their crops before the first frost of the season. Don't forget to look up. pic.twitter.com/dysv73EIVI

— NASA (@NASA) September 29, 2023