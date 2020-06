Im Stadtführer Einfach:Graz führt ein Stadtrundgang mit 7 Stationen vom GrazMuseum über Schloßberg und Kunsthaus bis zur Oper und dauert 1 bis 2 Stunden. Die Wege zwischen den einzelnen Punkten werden erklärt – das alles in leichter Sprache. Die beschriebenen Stationen sind:

Für den Graz Stadtführer in einfacher Sprache haben Menschen mit Behinderungen und Studierende der FH Joanneum eng zusammengearbeitet. Sie besuchten gemeinsam alle Sehenswürdigkeiten und tüftelten an den Texten. Die Illustrationen steuerten Künstlerinnen und Künstler aus dem Atelier Randkunst der Lebenshilfe bei.

Mittels QR-Code ist eine ausführliche Audio-Version der Stadtführung abrufbar. Darauf ist die Stimme von Alex Gutmann von der Lebenshilfe zu hören:

Zielgruppe vom Stadtführer Einfach:Graz sind nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern generell Menschen, die sich gerne in einfacher Sprache umfassend informieren wollen. In Österreich, Deutschland und der Schweiz können rund 24 Millionen Menschen nicht richtig lesen. Die meisten von Firmen und Behörden herausgegebenen Informationen sind für diese Menschen schwer verständlich.

Der Stadtführer ist ab seiner Wiedereröffnung am 1. Juli im GrazMuseum gegen eine freiwillige Spende erhältlich. Bereits jetzt kann man ihn bei bei Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße 37a, unter der Telefonnummer 0316/ 71 55 06 bestellen oder hier als PDF herunterladen.

Lebenshilfe-Geschäftsführerin Susanne Maurer-Aldrian:

Sozialstadtrat Kurt Hohensinner:

Nicht erst als Sozialstadtrat sondern auch schon aus meiner Tätigkeit als Behindertenpädagoge ist es mir ein besonderes Anliegen, Inklusion und Barrierefreiheit in allen Bereichen auszubauen und zu forcieren. Inklusion darf dabei keine leere Worthülse sein, sondern muss gelebt werden. Ich freue mich, dass wir mit diesem Stadtführer einen weiteren wichtigen Schritt für mehr Inklusion in unserer Gesellschaft setzen und gleichzeitig viele Menschen in einfacher Sprache einladen, unsere wunderschöne Stadt zu entdecken. Ein großes Dankeschön an die Lebenshilfe und die Studierenden der FH Joanneum.