Salon Marie Restaurant im Grand Hotel Wiesler neu eröffnet

Auf den „Speisesaal“ folgt mit „Salon Marie“ ein Restaurant im Grand Hotel Wiesler welches für pure Freude am kulinarischen Genuss, eingebettet in stilvolles Wohlfühlambiente mit viel Grün, extravagante Materialen von Leder bis Messing und eine neue, einzigartige Bar stehen will.

Salon Marie eröffnet mit neuer Speisekarte

Auf der neuen Speisekarte finden sich internationale Klassiker von Thunfisch Tataki über französisches Steak Frites bis hin zu Salzburger Nockerln. Mit dem „Return of the Cordon Bleu“, einem mit echtem Brie und Prosciutto di Parma gefüllten Kalbssteak, stellt Küchenchef Aleš Rascan das „Signature Dish“ des Salon Marie vor. Auch in der neuen Speisekarte zu finden ist das beinahe in Vergessenheit geratenen Holstein Schnitzel und auf veganer Seite, hausgemachte Frühlingsrollen und Falafeln.

Durch das Auflösen der Übergänge von Lobby und Restaurant hat sich der Essbereich vergrößert, verfügt aber durch erhöhte Bodenniveaus über behagliche Nischen und Loungebereiche. Darauf wurden muschelförmig geschwungenen Kojen aus Nussholz platziert, die Lederbänke in warmen Farbtönen mit Chesterfield Steppung umhüllen. Inmitten des eleganten Interieurs wird die Bar als Prunkstück vorgestellt: Eine Thekenauflage aus Zinn und die mit floral gemusterten Stoff tapezierte und einem rautenförmigen Messinggitter definierte Barfront soll Geschmack und Raffinesse vermitteln. Charakteristika, denen die angebotenen großen Weine nationaler und internationaler Weingüter um nichts nachstehen.

Gemeinsam mit den Prime Cocktails und einer extra großen Auswahl an Champagnersorten sollen sie Teil der genussvollen Welt sein, für die der Salon Marie und sein Slogan „Zurück zum guten Leben“ steht.

Quelle & Fotos: Grand Hôtel Wiesler