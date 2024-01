Donnerstagnachmittag kam es zu einem Brand in einer Wohnung im Brauquartier in Puntigam. Drei Jugendliche erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades.

Gegen 17.30 Uhr wurde am 17. Jänner die Berufsfeuerwehr Graz zu einem Zimmerbrand in einer Wohnung im Brauquartier in Puntigam gerufen. Beim Eintreffen drang bereits Rauch aus einer Wohnung im 1. Obergeschoss. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich der 16-jährige Bewohner, eine 13-Jährige aus Graz und ein 11-Jähriger aus Graz in der Wohnung. Brandursache dürfte ein mit Öl gefüllter Topf auf einem Herd gewesen sein. Der Brand dürfte in weiterer Folge auch auf die Küche übergegriffen hat.

Die Jugendlichen flüchteten auf den Balkon, nachdem sie vergeblich versucht hatten den Brand zu löschen. Die Feuerwehr konnte diese in Sicherheit bringen und anschließend den Brand rasch löschen. Die drei Jugendlichen wurden anschließend in das LKH-Graz zur Abklärung auf eine Rauchgasvergiftung gebracht.

Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit 5 Fahrzeugen und 23 Mann im Einsatz. Die Schadenssumme ist Gegenstand noch laufender Ermittlungen.

Foto: BF Graz