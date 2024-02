Nach umfangreichen polizeilichen Erhebungen wird den Burschen nun zur Last gelegt, in der Zeit von Oktober 2023 bis Mitte Jänner 2024 im gesamten Grazer Stadtgebiet 17 Einbruchsdiebstähle in Automaten, Keller, Geschäfte und Opferstöcke sowie über 20 Sachbeschädigungen und vier Diebstähle begangen zu haben.

Weiters sind sie verdächtig, ein Hakenkreuz auf eine Hausmauer geschmiert zu haben. Die strafbaren Handlungen umfassen konkret Diebstähle von Handys, Diebstähle diverser Gegenstände aus Garagen und Carports sowie Sachbeschädigungen an Gebäuden, Mopeds und Kleinmotorräder durch Graffiti. Weiters standen Einbrüche in Kellerabteile, in Holz- und Gartenhütten, in 24 Stunden – Shops, in Autos sowie das Aufbrechen von Kaugummi- und Spielzeugautomaten am Plan. In einem Fall beschädigten die Burschen eine WC-Anlage einer Pfarre durch eine Sprengung mittels Feuerwerkskörper.

Die vier Burschen sind teils in Jugendheimen untergebracht und begaben sich in unterschiedlichen Konstellationen sowie oft in alkoholisiertem Zustand auf ihre nächtlichen Streifzüge. Die Tatobjekte und die Delikte wurden willkürlich ausgewählt bzw. gesetzt. Bei ihren Einvernahmen im Beisein der Betreuer und Erziehungsberechtigten zeigten sich das Quartett teilgeständig. Die Anzeige ergeht an die Staatsanwaltschaft Graz.