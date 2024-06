Gegen 12:30 Uhr fuhr am 18. Juni der 46-jährige Lenker des Linienbusses 34 auf der Pestalozzistraße in Richtung Norden. Der Buslenker wollte die Kreuzung Pestalozzistraße – Zimmerplatzgasse übersetzen, zum selben Zeitpunkt fuhr ein 31-jährige PKW-Lenker auf der Zimmerplatzgasse in Richtung Westen. Dieser dürfte an der angeführten Kreuzung den Vorrang verletzt haben und fuhr in die Kreuzung ein.

Der Busfahrer leitete sofort eine Vollbremsung ein, wodurch vier Businsassen zu Sturz kamen und leicht verletzt wurden. Eine 17-jährige verletzte Person wurde mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in das LKH Graz gebracht. Zwischen den Fahrzeugen kam es zu keiner Kollision.