Straßensperren: Polizeieinsatz in der Leonhardstraße nach Doppelmord

Aufgrund eines Polizeieinsatzes rund um die Leonhardstraße, Elisabethstraße, Merangasse und Engelgasse kam es heute morgen zu mehreren Straßensperren. Die Polizei ersuchte großräumig auszuweichen und Anweisungen der Einsatzkräfte zu befolgen.

Gegen 7 Uhr langte bei der Landesleitzentrale der Polizei ein Notruf ein, wobei ein 60-jähriger Grazer angab, soeben seine Mutter und seinen Bruder erschossen zu haben. Weiters kündigte der Mann seinen Suizid an. Danach brach das Telefongespräch ab.

Die Polizei leitete sofort entsprechende Sicherungsmaßnahmen an der angegebenen Adresse in der Leonhardstraße und dem dortigen Umfeld an. Die Straße wurde abgesperrt und die Schulleitung einer naheliegenden Schule informiert.

Polizisten des EKO Cobra drangen daraufhin gewaltsam in die betreffende Wohnung ein und fanden dabei drei leblose Personen vor. Wie die Ermittlungen ergaben, dürfte der 60-Jährige seine 81-jährige Mutter in deren Schlafzimmer sowie seinen 58-jährigen Bruder in dessen Schlafraum durch einen Schuss aus einem auf ihn registrierten Revolver getötet haben. Danach dürfte er den angeführten Telefonnotruf abgesetzt und sich anschließend durch einen Kopfschuss getötet haben. Die Erhebungen zum genauen Tatablauf sowie zum Tatmotiv sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Gefahr für Passanten habe laut Grazer Polizei nicht bestanden. Um 8:10 wurden die Straßensperren nach fast einer Stunde wieder aufgehoben.