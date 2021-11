Steirische Impfstraßen können 44.000 Personen pro Woche impfen

Das Land Steiermark kann mit ihren Vertragspartnern die Kapazität an den steirischen Impfstraßen auf 44.000 Impfungen pro Woche steigern. Bereits ab kommender Woche sind die steirischen Impfstraßen durchgehend an sieben Tagen in der Woche (zu den jeweiligen Öffnungszeiten) in Betrieb (Ausnahmen in Murau und Schladming). Ab der Kalenderwoche 47 ist auch das freie Impfen an jedem Öffnungstag möglich.

Angebot an AstraZeneca-Geimpfte

Schon bisher war es so, dass AstraZeneca-Geimpfte über ihren Arzt in Ausnahmefällen etwas früher die dritte Impfung bekommen konnten. Wir freuen uns sehr, dass wir nun allen AstraZeneca-Geimpften dahingehend ein Angebot machen können: Ab Dienstag, 16. November, kann sich diese Personengruppe steiermarkweit beim freien Impfen eine Drittimpfung nach vier Monaten (ab der Zweitimpfung) abholen („off-label“). Weiterhin möglich sind diese vorzeitigen Impfungen, die sich etwa an die große Gruppe des pädagogischen Personals richten, auch bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in den Impfordinationen.

so Impfkoordinator Michael Koren.

Ausweitung der Impfkapazitäten

Die Impfkapazitäten für das freie Impfen werden in den kommenden beiden Wochen sukzessive erhöht. In der kommenden Woche findet das freie Impfen bereits an fünf Tagen statt. Am Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag können sich interessierte Personen ihre erste oder zweite Impfung abholen. Ab übernächster Woche findet das freie Impfen dann sogar an sieben Tagen in der Woche statt.

führt der Landesamtsdirektor-Stellvertreter Wolfgang Wlattnig aus. Im Rahmen der freien Impfaktionen können sich Personen die erste oder zweite Impfung holen oder auch die Drittimpfung, wenn die Zweitimpfung mit Astra Zeneca mindestens vier Monate zurückliegt. Ziel sei es die Immunisierung der noch nicht geimpften Personen zu erhöhen, aber auch die dritten Impfungen möglichst schnell durchzuführen, um die vierte Welle brechen zu können:

In der Steiermark gibt es noch immer rund 262.000 impfbare, aber bisher noch ungeimpfte Personen, die derzeit einem Lockdown für Ungeimpfte entgegenblicken. Die Impfung hilft, um aus dieser Situation herauszukommen und einem Lockdown für Ungeimpfte zu entgehen.

An den drei letzten freien Impftagen (5. 9. und 11. November) wurden rund 12.600 Erstimpfungen durchgeführt. Damit konnte die Impfquote um ein Prozent gehoben werden.

Rund 68 Prozent der Gesamtbevölkerung in der Steiermark hat die Erstimpfung bereits erhalten

Dies entspricht rund 76 Prozent der impffähigen Personen ab zwölf Jahren bzw. rund 80 Prozent der Erwachsenen ab 18 Jahren. Die Zweitimpfung hat rund 64 Prozent der steirischen Gesamtbevölkerung erhalten. Dies entspricht rund 72 Prozent der impffähigen Personen ab zwölf Jahren bzw. rund 76 Prozent der Erwachsenen ab 18 Jahren (Zahlen aus dem E-Impfregister).

Von letzten Freitag bis zum heutigen Freitag wurden in der Steiermark insgesamt 42.414 Impfungen verabreicht. Davon waren knapp 16.500 Erstimpfungen. Im Vergleich zu den Vorwochen konnte hier eine deutliche Steigerung verzeichnet werden. Auch auf der Anmeldeplattform des Landes gab es wieder eine deutliche Steigerung: Innerhalb einer Woche ist die Zahl um rund 17.180 Anmeldungen angestiegen.