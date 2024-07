Neutorgasse offiziell eröffnet – Eröffnungstage im Neutorviertel

Mit dem Schulschluss wurde heute ein wichtiger Bauabschnitt zur Innenstadtentlastung in Graz abgeschlossen: Die Neutorgasse wurde offiziell eröffnet. Am 8. Juli wird diese für den Verkehr freigegeben. Zur Feier laden lokale Betriebe und das Festival La Strada Graz zu bunten Eröffnungstagen ein.

Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang betonte bei der Eröffnung die Bedeutung des öffentlichen Verkehrs in der Steiermark und die erstmalige Unterstützung des Straßenbahnausbaus in Graz durch das Land mit 40 Millionen Euro. Er appellierte an ein Miteinander aller Verkehrsteilnehmer und sprach sich gegen das Ausspielen unterschiedlicher Mobilitätsformen aus.

Bürgermeisterin Elke Kahr hob hervor, dass die Neugestaltung der Neutorgasse nach eineinhalb Jahren Bauzeit die Innenstadt aufwerte und den öffentlichen Verkehr verbessere. Sie bedankte sich bei allen Beteiligten für ihre harte Arbeit.

Bürgermeisterin-Stellvertreterin Judith Schwentner lud zu den Eröffnungstagen am 5. und 6. Juli ein und betonte die Attraktivität des begrünten Neutorviertels mit Geh- und Radwegen sowie Sitzgelegenheiten. Ihr besonderer Dank galt den unermüdlich Arbeitenden, die die termingerechte Fertigstellung ermöglichten.

Mit Beginn der Schulferien am 8. Juli wird die Neutorgasse für alle Verkehrsteilnehmer:innen – Radfahrer:innen, KFZ-Verkehr (bis September 2025 nur als Einbahn von Nord nach Süd, danach in beide Richtungen) benutzbar sein.

Regionalbusse fahren bis September 2025 fünf provisorische Haltepositionen in der Neutorgasse an.

Bis Herbst 2024 werden noch Sträucher gepflanzt und die Fahrleitung (Oberleitung für die Straßenbahnen) errichtet.

Die ersten Straßenbahnen werden Ende 2025 durch die Neutorgasse fahren.

Stadtbaudirektor Bertram Werle sprach von den Chancen des historischen Straßenbahnprojekts für das Neutorviertel und kündigte weitere Planungen für mehr Aufenthaltsqualität und Grünraum an. Die Kaiserfeldgasse werde als Begegnungszone temporär markiert und möbliert, bevor sie ab dem nächsten Jahr baulich neugestaltet werde.

Holding Graz CEO Wolfgang Malik lobte die Innenstadtentlastung als bedeutende Infrastrukturmaßnahme. Er dankte allen Beteiligten und betonte die Vorteile für die Herrengasse und das Neutorviertel. Er teilte seine persönliche Erfahrung und Verantwortung für die sinnvolle Umsetzung solcher Projekte.

Holding Graz Vorstand Mark Perz betonte die Notwendigkeit der Entlastung der Herrengasse, durch die morgens bis zu 119 Straßenbahnen fahren. Er wies darauf hin, dass 67 Prozent der Befragten die neue Straßenbahnstrecke befürworten, was die Wertschätzung der Infrastrukturmaßnahmen zeigt.

Dank und Anerkennung galten der Projektleitung Sabine Kreuter (Holding Graz) und Klaus Masetti (Stadtbaudirektion).

Eröffnungstage im Neutorviertel

Während am Freitag das Familienprogramm im Fokus stand, lädt Graz am Samstag, den 6. Juli, von 17 bis 22 Uhr dazu ein, die Vielfalt des Neutorviertels zu erleben. Besucher können sich auf kulinarische Highlights der lokalen Gastronomie, darunter die Pop-up-Bar von Jack Coleman im Viertel 4, den geöffneten Gastgarten des Pep Deli und DJ-Musik mit erweitertem Gastgarten bei Napo freuen.

Parallel dazu erwartet Besucher ein abwechslungsreiches Programm in Kooperation mit La Strada Graz. Die Big Band Graz wird um 17:00 und 18:30 Uhr auf der Hauptbühne auftreten. Der SoSamma Chor ist um 17:00, 17:45 und 19:00 Uhr in Bewegung und um 20:00 Uhr in der Neutorgasse/Kaiserfeldgasse zu sehen. Aora wird um 19:00 Uhr auf der Bühne Kaiserfeld spielen. Teilnehmer von AIMS in Graz treten um 17:15, 18:00, 18:45, 19:45 und 20:00 Uhr in Bewegung auf. Das Masala Brass Kollektiv ist um 17:30 und 19:15 Uhr in Bewegung und um 20:15 Uhr auf der Hauptbühne zu erleben. Das Mezzanin Theater „LA VITA MI PIAGGIO“ führt um 18:00 Uhr in der Neutorgasse/Kaiserfeldgasse auf, während Irina Karamarkovic „30 Sprachen à Capella“ um 17:30 und 20:15 Uhr auf der Bühne Kaiserfeld singt. KompleXKapharnaüM rundet das Programm um 21:15 Uhr in der Neutorgasse ab.

