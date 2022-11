Nach Bankbesuch: Pensionisten um Tausende Euro erleichtert

Gegen 9 Uhr suchte der 78-jährige Pensionist aus Graz am 2. November eine Bankfiliale in der Grazer Innenstadt auf. Nachdem er mehrere tausend Euro am Kassenschalter behoben hatte, zählte er das Bargeld in eine kleinere Tasche und verstaute diese in einem Rucksack. Danach verließ er die Bank zu Fuß in Richtung seiner Wohnadresse. Zu Hause angekommen, bemerkte der 78-Jährige schließlich den offenen Rucksack. Auch das zuvor behobene Bargeld war weg und wurde offenbar unbemerkt am Heimweg gestohlen.

Auch ein 84-jähriger Grazer wurde am gestrigen Tag auf dieselbe Art und Weise Opfer eines Gelddiebstahls. Er besuchte gegen 11.15 Uhr eine Bank im Grazer Bezirk Geidorf. Auch er behob mehrere tausend Euro Bargeld am Kassenschalter und verstaute dieses in einem mitgeführten Rucksack. Danach begab er sich mit der Straßenbahn auf den Heimweg. Dabei stahlen ihm Unbekannte das Bargeld unbemerkt aus dem Rucksack.

In beiden Fällen laufen nun die Ermittlungen der Grazer Polizei. Auch Videoauswertungen bei den betroffenen Geldinstituten und im öffentlichen Raum sind bereits im Gange. Ob diese Hinweise auf mögliche Täter bringen, steht aktuell noch nicht fest.

Die Polizei warnt vor derartigen (Taschen-)Diebstählen: Oftmals handelt es sich dabei um organisierte Diebesbanden bzw. „reisende Täter“. Sie agieren erfahrungsgemäß meist äußerlich unauffällig, in kleineren Gruppen und nützen Menschenansammlungen oder Gedränge aus. Vor allem im gegenständlichen Fall liegt der Verdacht nahe, dass die Unbekannten ausgerechnet am Monatsbeginn gezielt Pensionisten im Umfeld von Banken aufsuchten.

Polizei: So schützt man sich am besten gegen Taschendiebe