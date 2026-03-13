Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag, 12. März 2026 im Bezirk Liebenau beim Murpark, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Bei der Kollision zwischen einem Motorrad und einem Pkw wurde ein 43-jähriger Motorradlenker verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 17:00 Uhr im zweispurigen Kreisverkehr der Ostbahnstraße. Der 43-Jährige war mit seinem Motorrad auf der linken Spur unterwegs und wollte den Kreisverkehr in Richtung Liebenauer Tangente verlassen.

Zur selben Zeit befand sich ein Pkw auf der rechten Spur, der seine Fahrt im Kreisverkehr fortsetzen wollte. Trotz eines Ausweichversuchs kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Motorradfahrer stürzte dabei und zog sich Verletzungen zu.

Der 70-jährige Pkw-Lenker blieb unverletzt. Der verletzte Motorradfahrer wurde nach dem Unfall versorgt.

Die Polizei sucht nun insbesondere nach zwei Ersthelfern sowie nach weiteren möglichen Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt die Verkehrsinspektion Graz unter der Telefonnummer 059 133 / 65-4110 entgegen.