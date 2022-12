Küchenbrand im Cineplexx Kino in Graz Puntigam

Heute Nachmittag kam es zu einem Brand in der Küche eines Restaurants in Cineplexx Kino in Puntigam. Ein 56-Jähriger erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.

Gegen 16.15 Uhr stellte der 56-Jähriger Koch einen großen Topf Öl auf den Herd und dürfte danach darauf vergessen haben. Der Topf stand kurze Zeit später in Vollbrand und es kam zu einer enormen Rauchentwicklung. Der 56-Jährige versuchte den Brand selbst zu löschen. Dies misslang allerdings. Die Berufsfeuerwehr Graz konnte den Brand anschließend mit 5 Fahrzeugen und 23 Mann vollständig löschen.

Aufgrund der enormen Rauchentwicklung wurde das gesamte Cineplexx Gebäude für etwa eine halbe Stunde evakuiert. Der 56-Jährige verletzte sich im Zuge seines Löschversuchs und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von dem Roten Kreuz in das LKH Graz gebracht.

Foto: BF Graz