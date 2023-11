Kollision mit Rettungsauto – Radfahrerin vom schleuderten Auto erfasst

Gegen 19:10 Uhr fuhr Montagabend ein 21-Jähriger aus Graz mit einem Rettungsfahrzeug im Einsatz mit Blaulicht auf der Kärntnerstraße in Richtung stadteinwärts. Dabei wollte er die Kreuzung mit Kapellenstraße und Pirchäckerstraße bei Rotlicht in gerader Richtung überqueren.

Der Lenker fuhr laut Zeugenaussagen, ohne die Geschwindigkeit zu reduzieren, links an den verkehrsbedingt angehaltenen Fahrzeugen vorbei und in die Kreuzung ein. Am Einsatzfahrzeug war das Blaulicht, aber nicht das Folgetonhorn aktiviert.

Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem aus Richtung Osten ebenfalls in die Kreuzung eingefahren Auto eines 79-Jährigen aus Graz, der die Kreuzung in gerader Richtung überqueren wollte. Die Verkehrsleitanlage in seiner Fahrtrichtung strahlte Grünlicht aus.

Als sich der 79-Jährige mit seinem Fahrzeug im Kreuzungsbereich befand prallte das Einsatzfahrzeug gegen die linke hintere Fahrzeugseite des Pkws. Durch den Anprall wurde der PKW um die eigene Achse gedreht und auf den nordwestlich gelegenen Gehsteig Kärntner Straße – Pirchäckerstraße geschleudert. Dabei wurde eine 26-jährige Radfahrerin aus Graz, die an der Haltelinie auf der Kärntnerstraße angehalten hatte, vom schleuderten Auto erfasst und zu Boden gestoßen.

Bei der Ankunft der Berufsfeuerwehr Graz an der Einsatzstelle war das Rote Kreuz und die Polizei bereits vor Ort. Die zu Boden geschleuderte Radfahrerin wurde vom Grünen und Roten Kreuz bereits erstversorgt. Eine Person befand sich noch im verunfallten Auto, war jedoch nicht eingeklemmt.

Alle Beteiligten, auch die im Rettungsfahrzeug mitfahrenden Personen, ein Rettungssanitäter und ein Patient sowie die Beifahrerin im Pkw des 79-Jährigen, wurden von einem weiteren Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Radfahrerin wurde schwer, alle anderen Beteiligten leicht verletzt. Eine Alkoholisierung wurde nicht festgestellt.

Die Berufsfeuerwehr Graz war zur Fahrzeugsicherung und Fahrbahnreinigung im Einsatz. Das eingeklemmte Fahrrad wurde unter Verwendung eines hydraulischen Rettungsgerätes geborgen. Die verunfallten Fahrzeuge wurden anschließend von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Der Kreuzungsbereich war bis kurz nach 20 Uhr für den Verkehr gesperrt. Durch den Verkehrsunfall kam es in der Kärntner Straße stadteinwärts und stadtauswärts zu Verkehrsbehinderungen.

Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit drei Fahrzeugen und 16 Mann im Einsatz.

Fotos: BF Graz