Stadt verzichtet zudem in gewerblich vermieteten städtischen Immobilien für die Zeit des Lockdowns auf die Geschäftsmieten.

Keine Erhöhung von Kanal- und Müllgebühren in Graz

Die Temperaturen sinken, die Heiz- und Stromkosten steigen. Nicht zuletzt die Folgen der Corona-Pandemie haben viele Bürger:innen in eine schwierige finanzielle Lage gebracht. Die Stadt Graz wird deshalb laut einer Aussendung einen Beitrag dazu leisten, dass die Wohnkosten nicht weiter ungebremst ansteigen:

So gab Bürgermeisterin Elke Kahr bekannt, dass die Stadt auf eine Erhöhung der Kanal- und Müllgebühren für alle Grazer Haushalte im kommenden Jahr verzichten werde. Auch die Mieten in den Gemeindewohnungen werden nicht erhöht. Zudem wird die Stadt in der kalten Jahreszeit auf Delogierungen aus städtischen Wohnungen verzichten.

Außerdem verzichtet die Stadt Graz in gewerblich vermieteten städtischen Immobilien für die Zeit des Lockdowns auf die Geschäftsmieten, um den Betrieben in dieser schwierigen Zeit Rückhalt zu geben.

Niemand soll sein Zuhause verlieren. Genau darüber machen sich aber viele Menschen in unserer Stadt Sorgen. Mit dem Verzicht auf eine Erhöhung der kommunalen Gebühren wollen wir einen Beitrag leisten, dass die Wohnkosten den Grazerinnen und Grazern nicht noch weiter über den Kopf wachsen. Das ist gerade in diesen Tagen wichtig, denn die Probleme sind seit der Coronakrise nicht kleiner geworden.

so Bürgermeisterin Elke Kahr.