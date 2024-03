Hundehalter aufgepasst! Giftköder in Graz im Umlauf

Die Grazer Polizei fahndet nach unbekannten Tätern, welche vorsätzlich Giftköder in Graz verteilen. Ein Hund ist nach dem Verzehr bereits verendet. Ein weiterer Hund konnte den Giftköder nach dem Verzehr gerade noch ausspucken. Die Polizeiinspektion Graz-Kärntner Straße bittet um Hinweise.

Derzeit liegen bei der Polizeiinspektion Graz-Kärntner Straße konkret zwei Anzeigen auf. Die Straftaten ereigneten sich zwischen Samstagabend, 2. März 2024, bis Sonntagmittag, 3. März 2024. Bei den Tatorten handelt es sich um einen Geh- und Radweg in der Auer-Welsbach-Gasse in Puntigam sowie um Privatgrundstücke am Heimweg in Wetzelsdorf.

Gift in handballengroße Fleischstücke

Im Bereich Haaräckerstraße/Heimweg im Bezirk Wetzelsdorf wurden am 3. März mögliche Giftköder gefunden (siehe Titelbild). Eine Hündin ist Sonntagfrüh daran bereits verendet. Der unbekannte Täter dürfte dabei faschiertes Fleisch zu handballengroßen Kugeln geformt, und diese an den Tatorten platziert bzw. über die Grundstücksgrenzen geworfen haben. Polizisten stellten die mutmaßlichen Giftköder sicher.

Wichtig zu wissen: Einige Giftköder verursachen binnen kürzester Zeit erste Vergiftungsanzeichen: Mögliche Symptome sind Erbrechen, übermäßiges Hecheln, vermehrt weißer Speichel, blasse Schleimhäute, veränderte Pupillen, Durchfall oder eine allgemeine Teilnahmslosigkeit. Symptome machen sich aber abhängig von der Art des Giftköders nicht immer sofort bemerkbar. Bringe deinen Hund keinesfalls selbst zum Erbrechen: Wurden dem Hund ätzende Stoffe oder scharfkantige Gegenstände verabreicht, könnte dadurch sein Zustand verschlimmert werden. 👉 Hund hat Giftköder gefressen! Tipps für den Ernstfall

Ebenso am Sonntag war FPÖ-Stadtparteigeschäftsführer Dominik Hausjell mit seinem Junghund Dexter in Puntigam unterwegs. Auf Höhe Auer-Welsbach-Gasse / Am Mühlengrund zog der Hund plötzlich in Richtung der Schotterfläche der Firma XAL und fing an, etwas zu kauen. Er ließ nach Zurufen den Gegenstand fallen – es handelte sich um ein zerrissenes Stück Wurst. Direkt daneben lag ein weiteres zerrissenes Stück Wurst. Ein Polizist, der die Straßensperre betreute, stand in der Nähe des Fundortes und wurde sofort informiert. Es besteht der Verdacht, dass es sich dabei um einen weiteren Giftköderfund handelt.

Ich habe die vermeintlichen Köder in einen Plastiksack gepackt und bin damit zur Polizeiinspektion Kärntner Straße gefahren, um den Vorfall anzuzeigen. Zum selben Zeitpunkt, als ich gerade einige Fragen beantwortete, kam ein Polizist mit am Heimweg gefundenen Ködern in den Raum, die einer Schäferhündin heute das Leben kostete. Was geht in den Köpfen dieser Tierquäler vor, wenn sie Köder auslegen, oder so wie in Wetzelsdorf sogar auf fremde Grundstücke werfen? Sie nehmen damit nicht nur den qualvollen Tod eines Hundes in Kauf, sondern riskieren auch Menschenleben. Auch ein Kind kann nämlich schwere Vergiftungen erleiden, wenn es einen solchen Köder in die Hände bekommt. Wir setzen daher bereits zum dritten Mal innerhalb von 10 Monaten aufgrund von Giftköderanschlägen eine Belohnung in Höhe von 500€ für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, aus. Ich hoffe, dass es damit gelingt, diesem Unmenschen rasch das Handwerk zu legen!

so Dominik Hausjell.

Erst vor wenigen Tagen ist es laut Medienberichten in Eggenberg ebenfalls zu Giftköderattacken gekommen.

Die Ermittlungen zum Verdacht der Tierquälerei werden von der Polizeiinspektion Graz Kärntner Straße geführt. Die Polizei appelliert um entsprechende Vorsicht. Verdächtige Wahrnehmungen mögen sofort zur Anzeige gebracht werden. Hinweise werden jederzeit (auch anonym) unter 059-133-6586-100 oder Polizeinotruf 133 entgegengenommen.

Tierschutzstadträtin Claudia Schönbacher warnt alle Hunde- als auch Katzenbesitzer:

Bitte seien Sie in diesem Bereich besonders vorsichtig und durchsuchen sie den Garten, bevor sie Ihr Tier frei laufen lassen. Die Köder wurden anscheinend weit in die umliegenden Grundstücke hineingeworfen. Es ist einfach nicht zu fassen, zu welchen Taten manche Menschen fähig sind. Es ist mir unerklärlich, warum ein unschuldiger Hund einen qualvollen Tod mittels Giftköder erleben musste. Gerade der eigene Garten sollte für den Hund Sicherheit vor etwaigen Gefahren bieten und keine Gefahrenquelle sein!

