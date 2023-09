hib.art.chor nach Sieg bei World Choir Games 2023 in Südkorea geehrt

Im Weißen Saal der Grazer Burg empfing Landeshauptmann Christopher Drexler am 27. September die Mitglieder des Kinder- und Jugendchores „hib.art.chor″ der Singakademie Graz. Unter der Leitung von Maria Fürntratt konnten sich die jungen Sänger:innen bei den „World Choir Games″, die im vergangenen Juli im südkoreanischen Gangneung stattfanden, in der Kategorie „Music of Spirit and Faith″ zu Olympiasiegerinnen und -siegern küren.

In den über zwei Jahrzehnten seines Bestehens kann der „hib.art.chor″ auf eine höchst erfolgreiche Bilanz zurückblicken: 131 erste Plätze und erste Preise, Goldmedaillen, Sonderpreise, Golddiplome und Auszeichnungen bei den renommiertesten Chorwettbewerben in aller Welt sind das erfreuliche Ergebnis der großen Singbegeisterung und intensiven klanglichen Arbeit des „hib.art.chor″ und der „Green Guys″ von der Raiffeisen Singakademie in Graz-Liebenau. Bereits im Jahr 2018 wurden die Sänger und Sängerinnen bei der damaligen Chorolympiade in Südafrika zum Olympiasieger der Chöre in der Disziplin „Spirit & Faith″ gekrönt.

Der Olympiasieg des ‚hib.art.chor′ beim weltweit größten und anspruchsvollsten Chorwettbewerb zeigt einmal mehr die hohe Qualität der musikalischen Leistungen des Chors und reiht sich in eine lange Liste an Erfolgen ein. So konnte der ‚hib.art.chor′ auch bereits im Laufe der vergangenen Jahre zahlreiche internationale Auszeichnungen erlangen, unzählige erste Plätze bei Chorwettbewerben erringen und dabei Menschen auf der ganzen Welt mit seinen musikalischen Leistungen begeistern. Möglich werden all diese besonderen Erfolge durch den großen Einsatz der jungen Sängerinnen und Sänger mit ihrer engagierten Chorleiterin Maria Fürntratt an der Spitze. Es ist mir daher eine besondere Freude, den Mitgliedern des ‚hib.art.chor′ als musikalische Botschafterinnen und Botschafter der Steiermark herzlich zum Olympiasieg gratulieren zu dürfen.

gratulierte Landeshauptmann Christopher Drexler den Mitgliedern des Grazer Chors.

Foto © Land Steiermark