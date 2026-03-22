Am Freitagabend kam es in Eggenberg zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein 44-jähriger Grazer wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 20 Uhr war der Mann zu Fuß auf dem östlichen Gehweg der Vinzenzgasse in Richtung Norden unterwegs. An der Kreuzung mit der Eisengasse wollte er einen Schutzweg überqueren. Laut seinen Angaben hatte er zuvor die Verkehrslage überprüft und kein herannahendes Fahrzeug wahrgenommen.

Als er den Schutzweg betrat, näherte sich jedoch ein Pkw auf der Vinzenzgasse. Das Fahrzeug bog in die Eisengasse ein und erfasste den Fußgänger. Trotz eines Ausweichversuchs konnte der 44-Jährige den Zusammenstoß nicht verhindern.

Der Lenker des Wagens, laut Beschreibung eine schwarze Limousine, setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Am nächsten Tag suchte der Verletzte wegen zunehmender Schmerzen selbstständig ein Krankenhaus auf und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrzeuglenker liefen.