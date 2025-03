Festgenommen: Dieb in öffentlichen Verkehrsmitteln in Graz aktiv

Steirische Kriminalisten klärten unterschiedliche Taschendiebstahlserien. Drei Tatverdächtige befinden sich in Haft. Während ein Slowene in Graz Taschendiebstähle in öffentlichen Verkehrsmitteln beging, machten sich zwei Georgier in Lebensmittelmärkten in mehreren Bundesländern strafbar. Die Diebstahlserien hängen nicht zusammen und zeigen, wie unterschiedlich Taschendiebstähle begangen werden. Alle Verdächtigen befinden sich in der Justizanstalt Graz-Jakomini.

#1 / Ein 52-jähriger war im Grazer Stadtgebiet aktiv. Der Verdächtige schlug vorwiegend in öffentlichen Verkehrsmitteln zu. Auch hier suchte sich der Täter ältere und gebrechliche Menschen aus. Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos Graz vom Fachbereich 02 führten entsprechende Streifentätigkeiten in öffentlichen Verkehrsmitteln durch.

Im Bereich des Jakominiplatzes folgte am 1. März 2025 schließlich die Festnahme. Kurz zuvor beobachteten die Ermittler den Verdächtigen bei zwei Versuchen, älteren Damen etwas aus der Handtasche zu stehlen. Die Ermittlungen führten hier zu derzeit fünf vollendeten und drei versuchten Taschendiebstählen, Zeitraum Jänner bis März 2025, mit anschließenden Bankanschlussdelikten (Bankomatbehebungen mit gestohlenen Karten). Der Slowene befindet sich ebenfalls in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Haft.

Georgier bei Lebensmittelmärkten aktiv

#2 / Die beiden Georgier (26 und 53 Jahre alt) wurden bereits im November 2024 in der Oststeiermark festgenommen. Unmittelbar nach einem versuchten Taschendiebstal in Gleisdorf, konnten beide Verdächtige durch perfekt funktionierende Fahndungsmaßnahmen der Bezirkskräfte Weiz und Hartberg-Fürstenfeld unmittelbar nach der Tat angehalten werden. Beamten des Landeskriminalamtes Steiermark (Ermittlungsbereich Diebstahl) übernahmen die weitere Amtshandlung.

Im Zuge der Ermittlungen gelang es den Kriminalisten, den beiden Georgiern insgesamt 21 Strafdelikte (Taschendiebstahl, Bargeldbehebungen mit gestohlenen Bankomatkarten), Zeitraum Juli 2024 bis November 2024, nachzuweisen. Die Opfer waren vorwiegend ältere und gebrechliche Menschen. Die Täter traten aber nicht nur in den Bundesländern Steiermark, Kärnten, Salzburg, Ober- und Niederösterreich in Erscheinung. Die beiden Georgier sind bereits europaweit entsprechend vorbelastet.

Empfehlung der Kriminalprävention: Trage niemals viel Bargeld bei dir und verteile deine Wertsachen auf mehrere Taschen. Bewahre deine Geldbörse am besten in einer vorderen Hosen- oder Innentasche auf. Trage Handtaschen, Fotoapparate und andere Wertgegenstände an der Vorderseite deines Körpers. Sei besonders vorsichtig bei Handtaschen mit Magnetverschlüssen.

Achte in Menschenmengen besonders auf deine Wertsachen, vor allem wenn sich jemand dicht an dich drängt. Besonders riskante Orte für Taschendiebstahl sind Massenansammlungen bei Großveranstaltungen, Fußgängerzonen, Rolltreppen sowie öffentliche Verkehrsmittel – insbesondere beim Ein- und Aussteigen.