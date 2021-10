Energieanbieter wollen Preisgarantien umgehen – Beschwerdeflut beim VKI

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) ist aktuell mit massiven Beschwerden zu mehreren Energieanbietern wie Maxenergy konfrontiert. Konsumentinnen und Konsumenten beklagen, dass die Unternehmen bereits einige Monate nach Abschluss von Energielieferverträgen – trotz vereinbarter Preisgarantien – die Preise erhöhen wollen. Hintergrund für diese Maßnahmen sind offenbar die stark gestiegenen Großhandelspreise für Energie. Der VKI hält eine derartige Vorgangsweise für unzulässig und prüft rechtliche Schritte.

Die österreichischen Energieanbieter haben zum Großteil bisher abgewartet und die Preise nicht angepasst, nur wenige Anbieter haben in den letzten Monaten die Preise erhöht.

Derzeit gehen beim VKI zahlreiche Beschwerden von Konsumentinnen und Konsumenten gegen mehrere Energieanbieter ein. Offenbar reagieren diese Energieunternehmen auf das geänderte Preisniveau des Großhandels und versuchen, bei ihren Kunden Preiserhöhungen durchzusetzen. In der Mehrzahl der Beschwerden geht es darum, dass die von den Energieanbietern in Aussicht gestellten Preisgarantien nicht eingehalten werden.

Manche Energieanbieter – wie die easy green energy GmbH & Co KG oder die Enstroga GmbH – versuchen laut VKI unter anderem, die zugesagten Preise mittels Änderungskündigung zu erhöhen und bieten dabei entsprechende neue – deutlich höhere Preise an. Diese sollen gelten, wenn der Preiserhöhung nicht widersprochen wird. Erfolgt ein Widerspruch gegen die Preiserhöhung, soll nach Vorstellung der Energieanbieter das Vertragsverhältnis enden.

Andere Energieanbieter – wie die Maxenergy Austria Handels GmbH – kündigen die Verträge nach Ablauf von 12 Monaten vor Ende der Preisgarantie und wollen sich damit der für sie ungünstigen Verträge entledigen. Beim VKI häufen sich die Beschwerden zu derartigen Problemfällen. Uns liegt ein Kündigungsschreiben von Maxenergy für einen Gasliefervertrag vor. Diese Mail wurde am Nationalfeiertag (!) verschickt:

Lieber XXXXX, Du kennst uns als zuverlässigen und serviceorientierten Partner für Deine Energieversorgung und schenkst uns seit dem XXXXXX Dein Vertrauen. Dieses Vertrauen bedeutet für uns bei MAXENERGY auch Offenheit und Kostentransparenz gegenüber unseren Kunden, insbesondere bei der Zusammensetzung der Tarifkonditionen. Durch eine vorausschauende Einkaufsstrategie und effizientes Wirtschaften ist es uns in den vergangenen Jahren gelungen, auch trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, die Preise für unsere Kunden möglichst stabil und unter Marktniveau zu halten. Seit über einem Jahr steigen jedoch die Marktpreise enorm an. Die nebenstehende Abbildung zeigt eine extreme Preissteigerung von über 190 Prozent für Gas seit September 2020 auf Basis der Gaspreisindex Daten der Gasbörse Central European Gas Hub („CEGH“).

und fordert die Energieanbieter auf, ihren Standpunkt zu überdenken. Verträge, bei denen eine Preisgarantie besteht, sind unverändert fortzuführen, und zwar jedenfalls bis zum Ende einer vereinbarten Preisgarantie. Änderungen von Energiepreisen sind nicht unvorhersehbar und kommen immer wieder vor. Sie können daher die aktuelle Vorgehensweise, die aus Sicht des VKI unzulässig ist, nicht rechtfertigen.

kritisiert Thomas Hirmke, Leiter des Bereiches Recht im VKI.

Im Fall des uns vorliegenden Kündigungsschreiben wandten wir uns an den VKI, da in dem Fall der Vertrag mit Maxenergy über die Energiekosten-Stop Aktion vom VKI vor einem Jahr abgeschlossen wurde. Wir erhielten diese Antwort:

Im Falle von Maxenergy gibt der VKI in seinem Schreiben folgende Ratschläge:

Aktuell sind die Großhandelspreise für Strom und Gas unter anderem aufgrund des weltweiten Wirtschaftswachstums und der damit einhergehenden hohen Nachfrage nach Energie auf einem seit der Liberalisierung noch nicht dagewesenen hohen Niveau. Diese Situation war in dieser Form nicht vorauszusehen. Es ist daher schwer, eine Aussage hinsichtlich einer kurzfristigen Entwicklung zu treffen. Mittel- bis langfristig sollte es allerdings wieder zu einer Beruhigung am Energiemarkt kommen. Fest steht jedenfalls, dass die aktuelle Lage am Energiemarkt für alle Markteilnehmer:innen sehr schwer ist.

Grundsätzlich halten wir eine Kündigung während einer laufenden Preisgarantie für unzulässig und werden mögliche rechtliche Schritte prüfen. Abschließend möchten wir uns nochmals für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen. Diese Vorgehensweise entspricht nicht dem Qualitätsanspruch für den unsere VKI Gemeinschaftstarife stehen.